Claudio Pizarro se ganó el cariño de fanáticos, futbolistas, dirigentes y hasta de entrenadores de los clubes por los que ha pasado. Recientemente, el jugador de Werder Bremen, a punto de colgar los botines, recibió elogios de Josep Guardiola, técnico de Manchester City.

El otrora técnico de Barcelona recordó la etapa en que coincidió con Pizarro en el Bayern Múnich, lo comparó con Karim Benzema por su estilo de juego y hasta lo calificó como uno de los mejores finalizadores que vio en toda su carrera como DT.

“Siempre dije que me encantaría haberlo conocido a los 24, 25 y 26 años. Es uno de los mejores definidores que he visto, Es un delantero no solo de área. Me recuerda un poco a Benzema la calidad que él tiene”, reconoció Guardiola, en una conferencia virtual, a tres días de un nuevo duelo por Premier League.

Los elogios de Pep Guardiola a Claudio Pizarro. (Video: Manchester City)

“Se trata de un ser humano increíble. Tal vez 41 sea la edad adecuada para retirarse y ojalá pueda continuar en el fútbol porque el fútbol merece gente como Claudio”, agregó el exentrenador del Bayern Munich.

Josep Guardiola y Claudio Pizarro coincidieron dos temporadas en el Bayern Munich (2013-14 y 2014-15), donde ganaron Bundesliga, Copa Alemana y Mundial de Clubes. Para el de Santpedor, el ‘Bombardero de los Andes’ era una importante pieza de recambio.

El último desafío de Claudio Pizarro

Uno de los focos de interés de las dos jornadas restantes de la Bundesliga es si se salvará o no del descenso el histórico Werder Bremen (17º), que tiene una ‘final’ el domingo contra el Mainz (15º). Separados en la clasificación por seis puntos, al equipo del peruano sólo le vale la victoria para seguir luchando por la zona de salvación.

En caso de no ganar, al Werder Bremen, penúltimo clasificado, sólo le quedaría la opción de clasificarse en 16ª posición y disputar un ‘play-off’ contra el tercero de la segunda división, aunque también podría confirmarse ya su descenso directo si el que sí consigue ganar es el Fortuna Düsseldorf, que recibe al Augsburgo (14º), otro equipo de la zona baja.

NO DEJES DE VER