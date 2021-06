Un día lleno de polémicas dentro de la Selección de Chile, debido a que los jugadores rompieron la burbuja sanitaria que deben cumplir durante la Copa América 2021 al permitir el ingreso de un peluquero a su concentración. Es por ello que, el capitán de ‘La Roja’ salió a declarar sobre lo sucedido y a dar la cara en nombre de toda la plantilla. Los dirigidos por Martín Lasarte chocarán ante Uruguay por el Grupo A del torneo de Conmebol.

“Lógicamente, es perjudicial. Somos conscientes de que estamos viviendo una pandemia. Tuvimos la fortuna de que no pasó a mayores y no hubo contagios en la Selección. Sabemos del error que cometimos. Asumimos las consecuencias y también aclarar cosas como el que no entrenáramos ayer en condiciones normales”, expresó el guardameta chileno.

“Fue por protección”, así lo aseguró Bravo. La plantilla chilena prefirió no entrenar y esperar los resultado PCR negativos: ”Sí trabajamos de manera individualizada y grupal al interior del hotel. Asumimos el error y también los que participaron en estos actos”, dijo el capitán chileno.

“Los actos de indisciplina están en la vida en general, no solo en el fútbol. Siempre uno está propenso a errores. Lo mejor es aprender de los errores y fortalecerse, pero uno nunca está exento. Hay que intentar dar vuelta las situaciones lo más rápido posible, no quedarse con la sensación de un error, sino aprender y que no vuelva a ocurrir. Es lo más importante, no volver a pecar”, consideró el seleccionado de ‘La Roja’.

Asumen la responsabilidad del ingreso de una persona externa de la burbuja de la Selección de Chile: “Estamos en una situación clara, de pandemia, si fallas estás lamentando vidas y estamos jugando con lo más importante que es eso”, concluyó Claudio Bravo.