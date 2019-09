La imagen de Christian Cueva se ha visto manchada luego de que se viera involucrado en un video en el cual se le ve perdiendo el control por una supuesta agresión que recibió de un hincha.

Producto de esta violenta reacción, que fue grabada en la puerta de una discoteca de Brasil, el jugador peruano ha sido suspendido de su club actual: el Santos FC. Así lo anunció la institución mediante un comunicado.

“Después de la divulgación del vídeo relacionado con el deportista Cueva, el jugador presentó su versión de lo ocurrido a la directiva del Santos. El jugador está suspendido preventivamente y el caso fue entregado al departamento jurídico”, informó el club en un comunicado a la prensa.

Esta decisión se vio reflejada en la lista de jugadores que el Santos presentó para su partido de este domingo ante el Gremio de Porto Alegre. Cueva no aparecía entre los jugadores convocados por Jorge Sampaoli.

En las imágenes que se difundieron por Internet se ve una discusión en una discoteca próxima a las playas de la ciudad paulista y un hombre no identificado le lanza un objeto al futbolista, quien intenta reaccionar, pero es detenido por las personas que lo acompañaban.

Se defiende

En declaraciones a RPP, Cueva argumentó que tal episodio ocurrió cuando estaba cenando con empresarios y amigos para acertar su transferencia al Goiás, equipo de la ciudad de Goiania.

El Goiás también disputa la primera división de la liga brasileña.

“Quiero pedir las disculpas del caso, yo no lo estoy faltando el respeto a un hincha del Santos, me defendí de la agresión de una persona 'X', que me lanzó una botella. ¿O espero que me revienten la cabeza? No voy a permitir una agresión física”, dijo al medio radial.