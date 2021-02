Christian Cueva se estrenó oficialmente con la camiseta de Al Fateh este jueves durante el choque contra Al Ittihad en la fecha 17 de la Liga Profesional Saudí. El mediocampista nacional ingresó en el minuto 76 del compromiso para reemplazar a su compañero, el saudí Tawfiq Buhumaid.

‘Aladino’ saltó al campo del estadio Prince Abdullah al-Faisal en medio de una situación adversa para los suyos porque perdían por 3-1. Pese a ello, el volante intentó colaborar con el elenco con sede en Al-Hasa y se ubicó por el costado izquierdo del sector, aunque por momentos llegó desde el centro de la cancha.

Cueva fue anunciado como refuerzo de Al Fateh el pasado 25 de enero. Desde entonces, el jugador ofensivo se estuvo preparando para quedar listo con miras al debut. Es así como el entrenador Yannick Ferrera le confirmó en la nómina para esta contienda.

“Christian va a jugar el próximo partido frente a Al Ittihad. No sé si va a empezar el partido, porque tenemos que tener en cuenta que en los dos últimos meses no ha jugado ni un partido y no queremos quemarlo”, indicó el estratega en la antesala en unas declaraciones para Latina Televisión.

Christian Cueva ha sumado minutos por primera vez desde el pasado 18 de noviembre cuando disputó 80′ con la selección peruana contra Argentina en las Eliminatorias camino a Qatar 2022. Luego, el atacante volvió al Yeni Malatyaspor de Turquía y siguió con el castigo impuesto por el club. Más adelante, el ’10′ se desvinculó de esa institución para probar suerte en Arabia Saudita.