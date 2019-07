Jorge Sampaoli defendió a Christian Cueva por su desempeño en el Santos

Christian Cueva sigue siendo uno de los jugadores más criticados por su desempeño futbolístico en el equipo brasileño Santos FC , pero su entrenador Jorge Sampaoli salió en defensa del peruano.



"Cueva es un jugador que tuvo dificultades para adaptarse a la forma de jugar. La responsabilidad es del jugador que no se adapta o del entrenador que no puede adaptar al jugador. Todo llega con el tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, dicen que Cueva no es bueno. No es así. Cueva es un jugador del equipo peruano, que tenemos que seguir trabajando para que se adapte", dijo el técnico en conferencia.

Asimismo, el estratega argentino aseguró que seguirá trabajando con Christian Cueva pueda adaptarse al equipo.

"Este requisito de que llegó a ser un jugador importante, para él es mayor (la responsabilidad). Tiene que dar más de lo que puede porque puede más que algunos otros. La responsabilidad es mutua, tanto de Cueva como de la mía. Vamos a trabajar hasta el último día para que funcione. Forzar demasiado es que no se puede", precisó.

Cabe precisar que Christian Cueva jugó 16 encuentros con la camiseta de Santos y no ha marcado ni un solo gol.

TE PUEDE INTERESAR: