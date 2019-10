Christian Cueva va de mal en peor en Santos. El peruano se reintegró a su club tras la fecha FIFA, en la que tuvo actividad con la selección peruana, y soñaba con mejorar su situación. No tiene minutos y ni se encontraba en los planes de Jorge Sampaoli, técnico del club; sin embargo, parece que el volante no logra salir del hoyo en el que se metió.

Este miércoles en conferencia de prensa, Paulo Autuori, manager del club paulita, reveló que Christian Cueva no está presente en los entrenamientos desde el sábado pasado y que no jugará más esta temporada.

"Cueva tiene muchos problemas, todos lo saben. Empeoró debido a la situación que ocurrió. No asistió al entrenamiento del sábado, sin explicación. Aún no lo hemos decidido. Existe la idea de que surgirá algo para que el club pueda pensar. Todavía existe la posibilidad de hacerle algo para el próximo año. Ya no juega en Santos este año. Para que eso suceda, debes tener otra parte que lo quiera. La idea es hacer algo por él fuera de Santos el próximo año”, dijo Autuori.

Santos no puede solo rescindir contrato con Christian Cueva. El peruano llegó procedente del Krasnodar ruso en febrero por 7 millones de dólares, monto que el club brasileño tiene que pagar en cuotas hasta el 2022, cuando termina su contrato con el cuadro brasileño. El peruano se encuentra en modo de cesión hasta diciembre, pero con opción de compra obligatoria.

Hasta el momento, el mediocampista ha jugado 17 partidos y no ha marcado ningún gol. Sampaoli ya dejó claro que no tiene intenciones de contar con él, que no suma minutos desde el 14 de septiembre de este año ante Flamengo.