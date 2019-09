Christian Cueva no ha sido considerado por el entrenador Jorge Sampaoli para el partido entre Santos y Fluminense. No obstante, el futbolista peruano no quiere perder tiempo y trabaja por su cuenta.

El periodista Lucas Musetti de Globo Esporte compartió parte de la rutina que realiza ‘Aladino’ en un gimnasio. El mediocampista realiza labores especiales junto al entrenador personal Sergio Peres Neto.

En las imágenes, Cueva está encima de una pelota de pilates. Al jugador de la selección peruana le lanzan muchas pelotas pequeñas que intenta atrapar con sus manos. El objetivo es claro: ponerse en buena forma.

El futbolista de 27 años jugó por última vez con Santos en el compromiso ante Flamengo. El atacante estuvo en la cancha del Maracaná durante 21 minutos. Después, Sampaoli no le tomó en cuenta para el compromiso Gremio y ahora frente al ‘Flu’.