Chivas de Guadalajara sumó un nuevo caso de coronavirus en un futbolista de sus filas. A través de un comunicado emitido por la Liga MX y el ‘Rebaño Sagrado’, se confirmó que la entidad tapatía presenta un jugador que dio positivo por COVID-19.

“En días pasados un jugador del primer equipo presentó dolor de cabeza y malestar corporal. En apego al protocolo establecido, fue aislado del grupo y se le practicó la prueba para detectar el virus que ocasiona el COVID-19; hoy le fue entregado al club el resultado, que es positivo”, es parte del texto.

Siguiendo los estrictos protocolos, el deportista se encuentra aislado y está bajo observación del cuerpo médico del club, al igual que el resto de los miembros de Chivas de Guadalajara, que también fueron afectados contrajeron el coronavirus.

Oribe Peralta, Alexis Vega, Fernando Beltrán, Ronaldo Cisneros, Uriel Antuna son los otros futbolistas afectados por la COVID-19. El entrenador Luis Fernando Tena también se contagió, pero ya se recuperó y se reincorporó a los entrenamientos.

“Gracias a Dios bien, dentro de todo el virus me trató bien. Perdí el gusto y olfato, me encerraron 15 días, pero de oxigenación bien, temperatura bien, sin dolores de cabeza. Dentro de todo, bien... pero es un virus muy bravo, muy contagioso y hay que tener mucho cuidado”, contó Tena, en su primera aparición pública y en la que As dio a conocer sus palabras.

Tras empatar sin goles ante León, el pasado sábado, en el inicio del Apertura 2020 de Liga MX, Chivas de Guadalajara se prepara para afrontar su segundo desafío: el domingo 2 de agosto frente a Santos Laguna, en Torreón.

