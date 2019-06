Chile vs. Ecuador: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el choque por la Copa América 2019?

Chile y Ecuador se verán las caras este viernes 21 de junio en el Arena Fonte Nova por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019 . Ambas escuadras arrancarán el compromiso a las 18:00 horas en Perú con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Tras el 4-0 frente a Japón en la primera jornada del certamen, los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan al duelo súper ‘entonados’, pues saben que están muy cerca de acceder a los cuartos de final, algo que lograrían de anticipado si es que ahora vencen a la escuadra ‘Tricolor’.

Si bien son claros favoritos a quedarse con el triunfo ante su próximo rival, el técnico de ‘La Roja’ prefiere no caer en un exceso de confianza. "Nos vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte físicamente, veloz, con una madurez importante y gran experiencia de sus jugadores", dijo el estratega, según apunta la agencia AFP, en la previa del choque por la Copa América 2019.

Chile viene de golear 4-0 a Japón en la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP)

Precisamente, siguiendo ese camino de no subestimar, Arturo Vidal señaló que “ahora viene Ecuador, que siempre es difícil a pesar de su mal inicio (en el torneo de selecciones)".

El conjunto ‘Tricolor’ tuvo un arranque para el olvido en la Copa América 2019 tras perder por 4-0 frente a Uruguay, y ahora, ante ‘La Roja’, espera poder revertir la situación cuanto antes, logrando una victoria que le permita sumar sus primeros tres puntos y mantenerse con vida.

"Tenemos un buen equipo para hacerle frente a Chile. Para sostener, para elaborar, para ser ordenados, pero no podemos olvidarnos a quién vamos a enfrentar. Chile viene con todos los pergaminos de campeón de las dos últimas copas, con continuidad y eso son ventajas", sostuvo el entrenador de Ecuador, Hernán Darío Gómez, de acuerdo a la citada fuente.

Ecuador perdió 4-0 frente a Uruguay en la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP)

El ‘Bolillo’ Gómez llevó a la escuadra ‘Tricolor’ a su primera Copa del Mundo, Corea del Sur y Japón 2002, y en esta segunda etapa al frente de la selección, desde agosto pasado, los resultados no han sido los mejores, provocando críticas en ese país.

La expulsión del lateral José Quintero ante Uruguay obligará al estratega a realizar al menos una modificación en el once, aunque el propio DT admitió que piensa en un recambio "porque tenemos que ser un poco más prudentes".



Para tener en cuenta

El día de ayer, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019, Uruguay empató 2-2 con Japón. Dicho esto, los ‘Charrúas’, de momento, son líderes de la zona con cuatro puntos.

Chile vs. Ecuador: alineaciones posibles

Chile : G. Arias, J. Beausejour, G. Maripán, G. Medel, M. Isla, A. Vidal, E. Pulgar, C. Aránguiz, J. Fuenzalida, E. Vargas y A. Sánchez.

DT: Reinaldo Rueda.

Ecuador: A. Domínguez, P. Velasco, G. Achilier, R. Arboleda, C. Ramírez, C. Gruezo, S. Méndez, J. Orejuela, A. Mena, E. Valencia y R. Ibarra

DT: Hernán Darío Gómez.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 18:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 18:00 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 20:00 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 20:00 horas (en Brasilia) vía SporTV y SporTV Play

Colombia: 18:00 horas vía Caracol TV, Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 19:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 18:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 20:00 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 19:00 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 19:00 horas vía Venevision, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 19:00 horas vía Tigo Sports