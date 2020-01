Fútbol Internacional







Chile vs. Ecuador EN VIVO por el Torneo Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 vía Canal 13 y DirecTV Sports Chile vs. Ecuador juegan EN VIVO este sábado por el Torneo Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y con transmisión de Canal 13 y DirecTV Sports.