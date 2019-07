Chile vs. Argentina en vivo: Sigue en directo la final de la Copa América 2019, fecha, horarios y canales de TV

Chile vs. Argentina hoy EN VIVO y EN DIRECTO | Ambas selecciones disputarán el tercer lugar de la Copa América 2019 este sábado 6 de julio en el Arena Corinthians. El partido, que promete estar lleno de emociones, fue programado para las 15:00 horas en Chile y 16:00 horas en Argentina con transmisión vía América TV y América TVGO; mientras que en el país de la ‘Albiceleste’ iniciará a las 16:00 horas vía TV Pública, TyC Sports y TyC Sports Play. Por otro lado, en territorio del conjunto sureño comenzará a las 15:00 horas vía Canal 13, TVN y CDF HD. DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes también son buenas opciones para seguir el duelo.

El cuadro dirigido por Lionel Scaloni afrontará un último reto en la competición teniendo la desazón de no haber accedido a la final tras caer 2-0 frente a Brasil en las semifinales, el último martes.

Si bien aquel compromiso fue el mejor de Argentina en la Copa América 2019, Lionel Messi y compañía no pudieron contra la ‘Verdeamarela’, por lo que ahora, ante Chile, intentarán despedirse del torneo con un triunfo que les permita entrar en el podio.

Precisamente, el duelo frente a la ‘La Roja’ también significará una oportunidad de revancha para la ‘Albiceleste’, pues en la edición del 2015 perdió contra la selección sureña en la final del certamen por penales, y un año después, en el Centenario, se repitió la misma historia.

Scaloni, para este partido por el tercer puesto de la Copa América 2019 , no podrá contar con sus dos principales apuestas, el volante Marcos Acuña y el delantero revelación Lautaro Martínez, pues ambos han llegado al límite de tarjetas amarillas. Para sustituir al ‘Toro’ podría echar mano de Matías Suárez o Paulo Dybala.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan a este encuentro con Argentina tras haber perdido por goleada frente a Perú en las semifinales del torneo, el último miércoles. Un resultado que dejó al conjunto de Reinaldo Rueda sin posibilidades de defender su corona.

El partido por el tercer puesto "no tiene ninguna importancia", aseguró el futbolista Arturo Vidal, según apunta la agencia AFP, tras caer contra la bicolor, y añadió que "habrá que jugar para cumplir".

No obstante, el volante de Chile admitió que "siempre es lindo" jugar contra Argentina , porque tiene al mejor del mundo, su compañero en el Barcelona, Lionel Messi. ¿Qué selección se quedará con el tercer puesto de la Copa América 2019? Pronto se sabrá.



Argentina vs. Chile: alineaciones posibles

Argentina : Franco Armani, Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Lionel Messi, Sergio Agüero y Matías Suárez.

DT: Lionel Scaloni.

Chile: Gabriel Arias, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

DT: Reinaldo Rueda.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 15:00 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 15.00 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 15:00 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports



