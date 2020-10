La selección de Chile perdió 2-1 a manos de Uruguay, en su estreno por Eliminatorias Qatar 2022. Fue un final polémico, debido a que desde la ‘Roja’ reclamaron un claro penal que no sancionaron a su favor, pese a que el árbitro principal tuvo comunicación con sus colegas del VAR.

Ante ello, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Pablo Milad, pidió este viernes a la Conmebol el material (audios e imágenes) del compromiso para aclarar la polémica acción, dada a poco de finalizar el choque en el Estadio Centenario.

“Lamentablemente los resultados no se pueden cambiar y tenemos que apelar a que no vuelva a ocurrir este condicionamiento y tener todos los antecedentes para ver qué comunicación hubo entre el VAR y el árbitro, si hubo caso omiso de este último o no se tenían las imágenes correspondientes”, declaró en conferencia de prensa el presidente de la ANFP.

La controversial jugada se produjo en el minuto 87, cuando el volante chileno Víctor Dávila centro un balón que fue interceptado con una mano por el defensor uruguayo Sebastián Coates. El marcador iba 1-1.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda reclamaron penal, pero el árbitro paraguayo Éber Aquino dejó seguir el juego. En el minuto 88, el árbitro recibió por intercomunicador el análisis del VAR y decidió no sancionar la jugada sin haber revisado las imágenes personalmente.

“He tenido una conversación esta mañana con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que mostró absoluta disposición para ayudar con nuestra petición del audio y las imágenes que fueron procesadas por el VAR en esta acción que fue muy conflictiva”, aseveró Milad.

Con información de EFE.