“No estoy contento con la situación”: dijo Romelu Lukaku para referirse a lo que vive en Chelsea, club que le firmó en el arranque de la temporada. Es más, el delantero expresó el cariño especial que siente por Inter de Milán, institución que le vendió a los ‘Blues’, y hasta manifestó el deseo de retornar. Evidentemente, las palabras del ‘9′ resonaron en la interna londinense y ya hubo respuesta: la de Thomas Tuchel, su entrenador.

“No me gusta”, abrió el técnico alemán cuando le consultaron con respecto a las declaraciones del belga. Y luego profundizó: “Para ser honesto, no me gusta porque no necesitamos ruido. Necesitamos un ambiente tranquilo y concentrado y eso no ayuda”, añadió en la conferencia previa al compromiso frente a Liverpool por la jornada 21 de la Premier League.

Enseguida, Tuchel intentó comprender lo dicho por Lukaku y puso paños fríos. “Es muy fácil sacar líneas fuera de contexto. No lo siento infeliz. Siento exactamente lo contrario. Si me preguntaras ayer por la mañana, diría que está absolutamente bien. Por eso es una sorpresa, pero no soy la persona adecuada para preguntar”, sostuvo.

Luego, el DT de Chelsea adelantó que tendrá una charla con el ex Manchester United, pero el contenido de la conversación quedará solamente entre ambos. “Hablaremos con Lukaku y lo haremos a puerta cerrada y lo haremos abiertamente como creo que la relación es y siempre ha sido”, indicó el germano.

Sobre la relación entre ambos, el antiguo preparador de Borussia Dortmund enfatizó que obligatoriamente no debe existir una amistad para que el ambiente sea el adecuado. “No es necesario estar siempre en armonía para tener éxito. No es necesario abrazarse y amarse todos los días. A veces es bueno estar al límite”, dijo.

En el cierre, Tuchel reiteró que no se cree que Lukaku lo está pasando mal en Chelsea. “Con Romelu, no creo que nadie en este edificio se dé cuenta de que no está contento. Eso es lo que nos sorprende mucho de sus declaraciones. Tenemos que comprobarlo porque no veo ninguna razón por la que deba ser así”, sentenció.

Tuchel y el piropo a Lukaku

En octubre, cuando el belga vivía sus primeros meses con Chelsea, el técnico no dudó en elogiarle. Incluso, el alemán recordó su pasó por PSG y los jugadores que dirigió en Francia para hacer una comparación que dejó bien parado al ex Everton. “Es más fácil ser entrenador de Lukaku que de Neymar o Mbappé”.