El futbolista uruguayo Lucas Torreira afirmó este jueves que no quiere seguir jugando en Europa y expresó su deseo de sumarse a Boca Juniors, club donde milita el peruano Carlos Zambrano, tras la muerte de su madre por Covid-19.

“La noche que falleció mi mamá, le dije a mi representante que no quería jugar más en Europa y me quería venir para Boca”, contó el mediocampista de 25 años, en declaraciones a ESPN.

Sostuvo que su deseo “no es emoción violenta. No es una decisión alocada por mi madre. Siempre dije que quería jugar en Boca. Me muero por jugar en Boca y siempre lo voy a decir. No solo por mi momento. Sino es ahora, es en junio y siempre tuve las ganas de jugar en Boca”.

Torreira tiene dos años más de contrato con el Arsenal de Inglaterra, pero actualmente juega a préstamo en Atlético de Madrid, que lo autorizó a viajar a Uruguay por la situación de salud de su madre.

“Hay que parar la pelota, no es todo Europa. Quiero estar cerca de mi casa, de mi familia. Mi pase pertenece a Arsenal y estoy a préstamo en el ‘Aleti’ pero quiero irme a Boca. Ojalá que los clubes se pongan de acuerdo”, agregó y confesó que hace dos años que no pasa un buen momento en lo personal y que no logra continuidad en los clubes.

“Estoy tratando de asimilar la situación, cuesta entender el momento pero a medida que pase el tiempo iremos a convivir con este dolor. Mi mamá tenía 53 años y falleció por Covid, hubo un brote en Fray Bentos y estuvo 11 días empujando y luchando pero el lunes por la madrugada recibí el peor llamado”, relató.

Aunque dijo no haber tenido contactos oficiales con Boca ya le expresó su deseo de vestir los colores auriazules a Juan Román Riquelme, vicepresidente del club y a cargo del Consejo del Fútbol ‘xeneize’.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

“The Chocolate Brownie” nos presenta su nueva propuesta a base de brownie

TE PUEDE INTERESAR

Liga 1 2021: fecha y horarios de los partidos de la jornada 4 del campeonato peruano

Pep Guardiola tras la salida de Agüero de Manchester City: “Es el mejor delantero que este club ha tenido”

André Carrillo y su golazo a Brasil están en el ‘Top 10′ de Eliminatorias Qatar 2022 | VIDEO