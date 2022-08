Carlos Zambrano y Darío Benedetto se pelearon el último domingo en el entretiempo del partido entre Boca Juniors y Racing Club en Avellaneda. Desde que el incidente vio la luz, todo el mundo en Argentina comentó sobre lo acontecido. Sin embargo, ninguno de los involucrados dio su versión de lo que pasó en el estadio el Cilindro.

Recién este miércoles, el defensa de la selección peruana rompió su silencio y narró cómo se produjo el cruce con el delantero argentino. “Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, confesó al diario Trome.

Aunque regresó al terreno de juego con una marca en la parte izquierda del rostro, el ‘Kaiser’ Zambrano confirmó que “no ha sido nada grave, solo fue una hinchazón”. De hecho, hace unas horas, en sus redes sociales, el zaguero nacional compartió una foto en la que aparece recuperado y sonriente.

Carlos Zambrano compartió imagen en redes sociales. (Foto: Instagram)

De otro lado, el ‘León’ admitió que, luego de la bronca con su compañero, prefirió ignorar todas las repercusiones de los medios de Argentina. “No soy mucho de ver las noticias que se publican acá, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”.

En el cierre, Zambrano lamentó que Boca le haya dejado fuera (también a Benedetto) de los partidos contra Rosario Central y Defensa y Justicia. “No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, sentenció.

Zambrano y Benedetto, el reencuentro

Este miércoles, a horas del partido entre Boca y Rosario Central, hubo una actividad programada en la Casa Amarilla, la sede de entrenamiento del club. Los futbolistas que no fueron tomados en cuenta para el choque de esta noche en La Bombonera y aquellos que andan lesionados llegaron al predio para ejercitarse.

Zambrano y Benedetto, los castigados, se vistieron de corto y saltaron al terreno para la práctica. Los futbolistas estuvieron acompañados, para mencionar a nombres ‘pesados’, por Marcos Rojo, desgarrado en la pierna derecha, Jorman Campuzano, sin molestias físicas reportadas, y Agustín Almendra, que puede ser transferido en breve. Y, por supuesto, las labores estuvieron supervisadas por el entrenador Hugo Ibarra.

Representante de Benedetto, referencia por la pelea con Zambrano

Marcelo Valeri, ante la enorme cantidad de críticas que recibe el ‘Pipa’ Benedetto, recordó todo lo que aportó el delantero al club: “105 partidos, 57 goles, cuatro títulos”, expresó. “Que la cuenten como quieran (QLCCQ)”, señaló a través de una historia que publicó mediante su cuenta en WhatsApp.

Inmediatamente, los medios argentinos hicieron eco por esta manifestación por parte del agente y amigo del delantero. El pronunciamiento llegó luego de que Boca publique en un comunicado que Benedetto y Zambrano están suspendidos por dos partidos.