Carlos Zambrano ha sido señalado por los hinchas de Boca Juniors después de la expulsión en el Superclásico de Argentina contra River Plate. Sin embargo, no todas son malas noticias para el central, pues hay personajes que le respaldaron y, además, tienen identificación con el club como Julio Meléndez y Nolberto Solano.

Precisamente, el ‘Maestrito’ defendió al zaguero nacional. “Una lástima lo que le pasó en el clásico, pero se habló demasiado. Zambrano es un crack y jugador de selección. Jugó un gran partido, pero estas cosas [expulsión] empañan su buena actuación. A mí también me sacaron una roja en Boca y fue cuando debuté”, expresó en una entrevista con el programa Campeonísimo de PBO.

Luego, Solano, uno de los asistentes de Ricardo Gareca en la selección peruana, aseguró que el ‘Kaiser’ tiene la confianza de Miguel Ángel Russo, entrenador del club ‘azul y oro’. Asimismo, ‘Ñol’ indicó que Zambrano goza del privilegio de vivir la experiencia de vestir una de las camisetas más importantes del continente.

“Carlos [Zambrano] es un privilegiado y puede decir lo que es Boca. Ahora es más exigente incluso que cuando me tocó estar a mí. El periodismo te saca todo, pero él tiene el respaldo de un gran técnico como Russo”, sostuvo Solano, quien perteneció a los boquenses entre los años 1997 y 1998.

La selección peruana sin actividad

La selección peruana tenía previsto que se pueda jugar un amistoso internacional, a modo de entrenamiento, luego de que Conmebol aplazara la fecha doble en marzo de las Eliminatorias a Qatar 2022. Sin embargo, las restricciones que se tienen por la pandemia, de acuerdo con Solano, terminaron por cancelar dicho encuentro de preparación de la Blanquirroja.

“Nos comunicaron que no se va a poder hacer el amistoso [Perú vs. Chile en Estados Unidos]. Se cancela por esta situación. Gareca quería ver jugadores en este amistoso, pero por la pandemia no se va a poder jugar, pues había muchos requisitos”, señaló Solano.

