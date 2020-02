Con la presencia de Carlos Zambrano, Boca Juniors se tomó la foto oficial para la temporada 2020 en la Casa Amarilla y la publicó en redes sociales captando la atención de muchos de sus seguidores. Pero horas después de desvelarse el plantel oficial del cuadro Xeneize, el mismo club compartió en sus redes sociales el backstage donde el peruano es protagonista.

El defensor aún no ha tenido chances de jugar con la camiseta auriazul. De hecho, fue convocado apenas firmó contrato pero con el objetivo de que empiece a congeniar con el plantel tras su llegada tardía al equipo y ahora está en proceso de acondicionamiento físico.

Pero mientras eso sucede, el lente del equipo de prensa de Boca Juniors le tuvo especial atención al zaguero peruano en los instantes previos a lo que fue la foto oficial del equipo. Carlos Tevez, Frank Fabra y el peruano, son algunos de los jugadores que destacan en el video que se presentó en redes sociales y que se viralizó rápidamente.

Esta es la foto oficial de Boca Juniors para la temporada 2020

Esta es la foto oficial de Boca Juniors temporada 2020

Preparados para dar pelea

De otro lado, Boca Juniors se alista, sin el peruano Carlos Zambrano que aún no ha vuelto a ser convocado, para enfrentar a Central Cpordiba en condición de visitante. Los de Miguel Ángel Russo no tienen otra alternativa que no sea ganar para seguir con vida en la lucha por el título.

El cuadro Xeneize visitará Córdoba este domingo 16 de febrero desde las 7:15 p.m. (hora peruana).

TE PUEDE INTERESAR