Carlos Tévez y un cumpleaños especial: ¿será el último como futbolista profesional?

Carlos Tévez cumple este martes 5 de febrero 35 años y lo hace en un momento especial: vive quizá su última temporada como futbolista profesional y en Boca Juniors, el club que ama y que lo vio nacer en el fútbol.

Con Guillermo Barros Schelotto no tuvo muchas oportunidades, pero tras la llegada de Gustavo Alfaro, quien dijo públicamente que Carlos Tévez será el gran referente, ha gozado incluso de titularidad, aunque su falta de ritmo es evidente.

"Hay que incentivar a los chicos para dar aún más porque no alcanzó con lo que dimos. Los que queremos a Boca estamos acá y vamos a ponerle el pecho a Boca como siempre", soltó Tévez, quien es el capitán del equipo y porta la camiseta 10.

Su contrato vence a fin de año. El 'Apache' quiere despedirse de Boca Juniors con un título. Es más, se especuló con que habría adelantado su retiro si el 'Xeneize' derrotaba a River Plate en la final de la Copa Libertadores.

Carlos Tévez cuenta con 26 títulos en su carrera profesional, entre clubes y la selección argentina, y sabe que el fin está cerca, aunque no piensa en ello. Por su cabeza solo pasa mantenerse entero y agarrar la confianza de cara al gol.

"Soy uno de los más viejos pero físicamente me siento muy bien. En lo anímico voy a ir agarrando confianza partido a partido. Se me hizo difícil tener confianza en los últimos años, eso me está faltando", expresó.

En este momento, Boca Juniors es tercero en la Superliga Argentina con 31 puntos, a 11 del líder Racing Club, aunque todavía con un partido pendiente. Este domingo, visitará a Belgrano de Córdoba y Carlos Tévez apunta al equipo titular.

