Carlos Tévez: "No tengo la misma confianza como cuando regresé a Boca Juniors"

El atacante argentino Carlos Tévez confesó este miércoles que no tiene la misma confianza en su juego de cuando regresó a Boca Juniors , a pesar de estar bien en el aspecto físico.

"En lo físico me siento muy bien. Voy a cumplir 35 años ya, soy uno de los más viejos del plantel, y la verdad es que físicamente me siento muy bien. Y en lo anímico, en lo personal, creo que voy a ir agarrando confianza, partido tras partido. Se me hizo muy difícil agarrar confianza en los últimos años y creo que eso es lo que me está faltando, porque físicamente me siento bien, pero no tengo la confianza que tenía cuando llegué ni la que tenía muchos años atrás", dijo el exjugador de la Juventus en una entrevista que le hicieron los hinchas a través de Twitter.

Carlos Tévez sabe que con la llegada del entrenador Gustavo Alfaro, quien reemplazó al 'Mellizo' Guillermo Barros Schelotto, tiene la gran oportunidad para ganarse un lugar en el equipo titular y así recuperar la confianza en la parte final de su carrera.

De momento, Alfaro decidió entregarle la camiseta 10 al 'Apache', una clara señal de que tiene un papel importante destinado para Tévez, a quien incluso podría nombrar como capitán, ante la lesión de Fernando Gago.

Boca Juniors debería estrenar a su nuevo entrenador el próximo miércoles 16 de enero, en partido contra el Unión de Santa Fe, por el Torneo de Verano.

