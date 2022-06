Conmovedor. Carlos Tévez anunció su retiro del fútbol definitivo, despejando así los rumores sobre un posible retorno a las canchas, explicando la razón detrás de su decisión en una conmovedora entrevista para el programa ‘Animales Sueltos’, de la televisión argentina.

Tévez explicaba que su familia seguía preguntándose por las razones de su retiro, indicándole que aún podía continuar el el fútbol profesional. Sin embargo, el exBoca Juniors aprovechó una reunión familiar para explicar sus motivos para dejar el fútbol.

“A mí me gusta festejar los cumpleaños, porque a mi viejo era siempre de festejar los cumpleaños. Entonces pido el micrófono porque estaba toda mi familia y empiezo a explicar a la familia el por qué. Me decían “¿por qué dejaste de jugar? Si estás bien, estás fuerte, estás flaco”, contó Tévez.

“Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Y hubo este silencio. Yo tenía ocho años y quien me venía a ver era él. Entonces decía, ¿para qué más? Entonces me levanté y dije ‘no juego más, para nadie’”, reveló el exjugador, visiblemente consternado.

Estas palabras de Tevez me arruinaron.

pic.twitter.com/O4Hq4p0ijS — Tomiconcina🎙 (@Tomiconcina1) June 4, 2022

Así, el ‘Apache’ dejó ver lo mucho que había influido el fallecimiento de su padre para que decida dejar el fútbol. Cabe recordar que ‘Don Segundo’, padre de Carlos Tévez, falleció el año pasado a los 58 años de edad tras atravesar un delicado estado de salud

Don Segundo adoptó a Carlos como su hijo cuando era un niño y desde entonces comenzó una historia de amor que no terminará pese a su muerte: “Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Era novio de Adriana, que era la hermana de Fabiana, que era mi mamá. Era un chico indefenso, que no tenía un guía y él se hizo cargo de algo que no tenía por qué”.

