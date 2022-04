El Real Madrid remontó el pasado domingo al Sevilla y se encuentra cada vez más cerca de llevarse el título de LaLiga Santander 2021-22, sin embargo, Carlo Ancelotti sabe que tienen que ir partido a partido. El técnico italiano declaró que en estos último partidos “la magia” del Real Madrid y de sus jugadores “está saliendo a la luz”, aunque reconoció que le gustaría “ver partidos más tranquilos”.

En una entrevista con el programa de su país “Radio anch’io sport” en ‘Radio 1′, dijo que preferiría sufrir menos: “No busco emociones fuertes. Me gustaría ver partidos más tranquilos. La magia de este club, de este equipo y de estos jugadores está saliendo a la luz. El final de la temporada no está lejos. Esperamos terminar de la mejor manera posible”.

“El Real Madrid tiene historia, tradición y calidad para competir hasta el final. Ahora tenemos un duro reto contra el City. Jugaremos nuestras cartas. La nueva regla de los goles fuera de casa, que ya no valen el doble, hace que estos desafíos sean más equilibrados y emocionantes”, añadió.

Ancelotti no ha ocultado nunca su preferencia por el club blanco, por lo que consideró que un “entrenador con suerte. Estoy entrenando a un equipo con el que me siento muy identificado y eso me da una gran satisfacción. Un club muy bien organizado. Soy yo quien tiene que agradecer al Real Madrid que me haya dado la oportunidad de volver a entrenar a este equipo”.

Sobre la posible llegada de Kylian Mbappé

‘Carletto’ esquivó la pregunta sobre la posibilidad de que Mbappé se incorpore este verano a sus filas: “El futuro de este club, gracias al presidente Florentino Pérez, es de máximo nivel. Y también lo será en los próximos años, independientemente de los jugadores que puedan venir. El Real Madrid hizo historia en el fútbol y seguirá haciéndola”.

VIDEO RECOMENDADO

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso ha dado luz verde al dictamen que permite a los afiliados a las AFP retirar de nuevo parte de su fondo de pensiones. ¿De qué trata? ¿Cuál es el camino para que se convierta en ley? Aquí te contamos todos los detalles.