Una plantilla que puede tener grandes sorpresas. El Real Madrid se convertiría en el protagonista del mercado de fichajes debido a su objetivo de fichar a Kylian Mbappé, que termina contrato en el PSG y quedaría libre; y, en entrevista a Carlo Ancelotti en ‘Corriere dello Sport’, el entrenador sostuvo que el francés no sería el único fichaje, otra posibilidad que se maneja es la de Erling Haaland.

“La oferta del Madrid para venir fue una sorpresa fantástica, aunque yo nunca había perdido contacto con el club. Si fuera por mí, me quedaría de por vida, no existe un lugar mejor para el fútbol y para vivir. En el Madrid, todo es inmutable, lo único que cambia son los entrenadores”, señaló el técnico italiano.

“Los mismos fisioterapeutas, utileros, periodistas, la misma visión, la misma exigencia de grandeza a pesar de los daños de la pandemia. Dentro de un año, el nuevo Bernabéu estará listo, Florentino tiene intenciones muy serias. ¿Haaland además de Mbappé? Hablémoslo más adelante... (risas)”, agregó.

Cuestionado por cuando Leonardo, director deportivo del PSG, acusó al Real Madrid de faltarle el respeto por pretender al atacante francés, señaló: “En otros tiempos, habría respondido de manera distinta, pero estoy en una fase de la vida en la que solo deseo estar en paz con el mundo. Estoy en el fútbol desde 1977... Casi 46 años y 30 entrenando. Superé los 1200 partidos, perdí la cuenta. No tengo tiempo ni ganas para pelear. Cuando Florentino me quiera echar, no me enfadaré”.

El estratega también se refirió a la situación de la Selección Italiana en las Eliminatorias Qatar 2022. Ancelotti señaló que confía en la clasificación: “En junio, hizo un milagro y hay que agradecerlo. Es inferior a España, Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica... Tuvo las motivaciones y las condiciones adecuadas y Mancini preparó genial los partidos; logró algo extraordinario. ¿Repesca? El sorteo es complicado, pero conseguiremos clasificarnos”.

Por último, ‘Carleto’ habló sobre su situación en el Real Madrid y cómo califica su labor como técnico de los ‘merengues’. “El entrenador listo es el que adapta el juego a las características de sus jugadores. Sería un idiota si, con un delantero como Vinicius, que, debajo de los pies, tiene una moto, no apostara por el contragolpe. Otro ejemplo: si tengo a Cristiano, busco la manera para que le llegue el balón a menudo, no le pido volver atrás. Lo mismo con Ibra. Hay dos tipos de jugadores: los que marcan la diferencia y los que deben correr. No creo en las ideologías como el ‘guardiolismo’, el ‘sarrismo’... Creo en la identidad del equipo”, finalizó.