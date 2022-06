Luego del fracaso que significó no clasificar a Qatar 2022, Colombia reaparecerá en un amistoso ante Arabia Saudita, selección asiática que está ubicada en el grupo el grupo C del Mundial junto a Polonia, Argentina y México. Pese al reciente anuncio de Néstor Lorenzo como nuevo técnico, el equipo viene siendo dirigido por el interino Héctor Cárdenas, encargado de la Sub 20. Los ‘cafeteros’ presentarían muchos debutantes para este compromiso, pues uno de los principales objetivos es el cambio regeneracional de cara al Mundial del 2026. Davinson Sánchez y Rafael Santos Borré figuran como los más experimentados del ‘once’. El duelo se disputará este domingo 5 de junio a partir del mediodía en el estadio Nueva Condomina de Murcia (España) y la transmisión estará a cargo de Caracol. Sigue en PERU21 la transmisión minuto a minuto.

LA PREVIA DEL COLOMBIA VS. ARABIA SAUDITA

Colombia quedó lista para enfrentar a Arabia en amistoso internacional | Fuente: @FCFSeleccionCol