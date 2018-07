El debut de Gianluigi Buffon en PSG no fue el que se imaginó. Pasó todo lo contrario. El nuevo club del italiano perdió 4-2 ante el modesto Chambly un equipo de la Tercera División de Francia, el portero recibió cuatro goles, y cometió una falta en el área que desencadenó en un penal. Fue un día para el olvido.



En el PSG , el entrenador Tomas Tuchel mandó a la cancha a una alineación plagada de habituales suplentes y juveniles. Adrien Rabiot, pretendido por el Barcelona, y Jesé Rodríguez, fueron los futbolistas más reconocidos. El juego se disputó, a puerta cerrada, en el Camp des Loges, la ciudad deportiva del club.

Gianluigi Buffon firmó un contrato por un año con el PSG con opción a quedarse por otra temporada, dijo hace unos días el club de la liga francesa de fútbol. "Es con una gran sensación de felicidad que me uno al PSG ", comentó Buffon en el sitio web del club francés.



"Por primera vez en mi carrera, me voy de mi país y solo un proyecto tan ambicioso podría haberme alentado a tomar esa decisión. Quiero agradecer al club y al presidente por su confianza", agregó el ex portero de la Juventus.

Vale decir que el PSG continúa su pretemporada y se prepara para el torneo amistoso International Champions League. En se certamen los franceses se enfrentarán a Bayern Munich, Arsenal y Atlético de Madrid.