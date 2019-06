Brasil vs. Venezuela: conoce AQUÍ cómo seguir EN DIRECTO el compromiso por la Copa América 2019

Brasil y Venezuela estarán frente a frente en el Arena Fonte Nova este martes 18 de junio por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América Brasil 2019. El partido fue programado para las 19:30 horas en Perú con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Tras derrotar categóricamente a Bolivia (3-0), la ‘Verdeamarela’ saldrá al terreno de juego esperanzada en seguir por el camino de la victoria para asegurar, de una vez por todas, el pase a la siguiente instancia de la competición de selecciones.

"El primer objetivo es clasificar a los cuartos de final (de la Copa América 2019) como primero del grupo, y eso pasa por vencer a Venezuela, pero con el respeto de enfrentarse a una selección que juega hasta de manera irresponsable, lo que dificulta", aseguró el capitán de Brasil, Dani Alves, según apunta la agencia AFP.

(EFE) Brasil goleó 3-0 a Bolivia en la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (EFE) EFE

Más allá de lo que hay en disputa, la expectativa en el país anfitrión pasa por ver a la ‘Canarinha’ midiéndose ante un rival de mayor peso futbolístico, como lo es la ‘Vinotinto’ del DT Rafael Dudamel y liderada en el ataque por Salomón Rondón.

"Venezuela ha evolucionado mucho y tiene una generación muy prometedora, un estilo de juego muy suelto. Necesitamos planear muy bien el partido para conseguir un buen resultado", agregó el lateral brasileño que milita en el PSG.

A la ‘Vinotinto’, el 0-0 ante Perú en la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2019 le cayó bien, sobre todo porque tuvo escasas situaciones de gol en el partido y acabó jugando los últimos quince minutos con diez futbolistas a raíz de la expulsión de Luis Mago.

(EFE) Venezuela empató 0-0 con Perú en la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (EFE) EFE

“Hemos trabajado en diferentes formas de juego. Brasil es un rival que te asfixia con la calidad de su juego y la calidad de sus jugadores, lo que hace mucho más fácil el trabajo al entrenador. Tenemos la ilusión de los tres puntos. Un empate complicaría el grupo para todos", manifestó el estratega de Venezuela, Rafael Dudamel.



Brasil vs. Venezuela: alineaciones posibles

Brasil : Alisson, D. Alves, Marquinhos, T. Silva, F. Luís, Arthur, Casemiro, Richarlison, Coutinho, David Neres y R. Firmino.

DT: Tite.

Venezuela: W. Fariñez, R. Rosales, J. Chancellor, M. Villanueva, R. Hernández, J. Moreno, J. Savarino, Y. Herrera, T. Rincón, J. Murillo y S. Rondón.

DT: Rafael Dudamel.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 19:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 19:30 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 21:30 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 21:30 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 19:30 horas vía Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 20:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 19:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 21:30 horas vía vera+, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 20:30 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 20:30 horas vía Venevision, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 20:30 horas vía Tigo Sports

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: