Brasil vs. Uruguay EN VIVO por hexagonal final del Sudamericano Sub 20 vía Movistar Deportes

Brasil vs. Uruguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Brasil vs. Uruguay, este lunes 04 de febrero en el estadio El Teniente de Rancagua, por la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 desde las 3:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido en Perú por la señal de Movistar Deportes. En Argentina por TyC Sports. En Bolivia por Tigo Sports. En Brasil vía SporTV. En Chile por CDF Premium. En México por Univisión TDN. Streaming internacional HD por RMTV.



La selección de Uruguay se enfrentará este lunes a la de Brasil en la tercera jornada del hexagonal del Sudamericano Sub 20, en la que los brasileños necesitan puntuar para mantenerse vivos en la pelea por el título, después de la derrota cosechada contra Venezuela por 2-0.



En cambio, los uruguayos, vigentes campeones del torneo, van segundos en la clasificación después de vencer por 1-0 a Ecuador, gracias a un gol de Facundo Batista que bastó para sentenciar un partido lento en el que el Tri no se sintió cómodo.



De esta manera, los charrúas revirtieron el empate por 1-1 cosechado en la primera ronda de la fase final contra Venezuela, actual líder de la competición y uno de los favoritos para llevarse el título.



Brasil , en cambio, no ha sabido encontrar su lugar en esta fase final, como tampoco lo ha hecho Rodrygo, su gran estrella y próximo jugador del Real Madrid, que en el último partido disputado contra la Vinotinto no logró marcar y fue expulsado después de perder los nervios.



Un resultado que se suma al empate 0-0 contra Colombia y que deja dudas de la capacidad de la canarinha para sobreponerse y alzarse con uno de los cuatro cupos para el Mundial de Polonia que están en juego.

Brasil vs. Uruguay - horarios en el mundo

14:30 horas en México

15:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:30 horas en Venezuela, Bolivia

17:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

18:30 horas en Brasil

21:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:30 horas en Catar y Arabia Saudita

04:30 horas del martes en China

05:30 horas del martes en Japón y Corea del Sur



Brasil vs. Uruguay - alineaciones probables

Brasil : Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos Augusto, Luan, Teté, Marcos Antonio, Marquinhos Cipriano; Lincoln y Jonas. Entrenador: Carlos Amadeu.



Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Edgar Elizalde; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Rodrigo Zalazar, Juan Boselli; Darwin Núñez y Nicolás Schiappacasse. Entrenador: Fabian Coito.



Estadio: El Teniente, de Rancagua.



Hora: 17:30 local (15:30 de Perú y 20:30 GMT).



Con información de EFE