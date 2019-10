Brasil vs. Senegal EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido amistoso internacional por fecha FIFA en el Estadio Nacional de Singapur desde las 7:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de SportTV.

El duelo entre Brasil y Senegal será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro de preparación para competencias oficiales.

El campeón de América tendrá una prueba muy importante frente al subcampeón de África. El compromiso se desarrollará este jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional de Singapur, un escenario especial para Neymar.

En este campo, el '10' de Brasil ya le marcó cuatro a Japón en un amistoso en 2014 y ahora vuelve con la idea de celebrar a lo grande su partido número cien con la ‘Canarinha’, con la que debutó hace nueve años en Estados Unidos.

Más allá de las estadísticas, Neymar tiene por delante el reto mayúsculo de volverse a ganar a la afición de su país tras un año repleto de lesiones -se perdió la Copa América-, polémicas y escándalos extradeportivos.

Precisamente Tite se quejó del tratamiento dado al atacante cuando fue denunciado por una presunta violación, acusación ya archivada por la Justicia, y aseguró que el delantero "volverá a estar de nuevo entre los mejores" del mundo.

El DT de Brasil llevó a esta gira asiática a un elenco joven, con una media de 25,7 años, arropado por veteranos, como Daniel Alves, capitán del 'Scratch'.

Por su lado, Senegal afronta el duelo con una plantilla que cuenta con varios jugadores de primer nivel. La principal amenaza es Sadio Mané, atacante de Livepool, quien recibió el voto en tercer lugar de Tite en la elección de The Best.

Además de Mané, también destacan en el combinado senegalés el central del Napoli Kalidou Koulibaly; el atacante del Mónaco Keita Baldé, nacido en España; y el volante Idrissa Gueye, revelación en el PSG a sus 30 años.

Brasil vs. Senegal: horarios del partido

Perú 7:00 a.m. Ecuador 7:00 a.m. Colombia 7:00 a.m. México 7:00 a.m. Bolivia 8:00 a.m. Paraguay 8:00 a.m. Venezuela 8:00 a.m. Argentina 9:00 a.m. Chile 9:00 a.m. Uruguay 9:00 a.m. Brasil 9:00 a.m. España 2:00 p.m.

Brasil vs. Senegal: posibles alineaciones

Brasil: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Gabriel Jesús, Neymar y Roberto Firmino.

Senegal: Gomis; Wagué, Koulibaly, Gassana, Salif Sané; Cheikhou Kouyate, Gueye, Papa Alioune N'Diaye; Keita Baldé, Sadio Mané y Sarr.

Brasil vs. Senegal: ¿cómo llegar al estadio?