Brasil vs. Paraguay: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el partido por la Copa América 2019?

Con distinto presente, pero con la misma ilusión, Brasil y Paraguay se enfrentarán este jueves 27 de junio en el Arena do Gremio por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. El pitazo inicial del compromiso se escuchará a las 19:30 horas en nuestro país con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

La ‘Verdeamarela’ llega ‘enchufada’ a la llave, pues en la tercera y última fecha del Grupo A venció sin problemas 5-0 a Perú, asegurando su liderazgo en la zona con siete puntos y clasificando a esta instancia del torneo, donde espera mantener su buen nivel futbolístico.

"Estamos en crecimiento, mejorando juego a juego, queremos continuar así, dando pasos firmes de cara a nuestro objetivo", comentó el capitán de Brasil, Dani Alves , según apunta la agencia AFP.

Paraguay, en tanto, viene de caer por 1-0 frente a Colombia en el cierre del Grupo B de la Copa América Brasil 2019, donde apenas registró dos puntos para ubicarse en el casillero número tres, producto de dos empates y una derrota.

Precisamente, el cuadro guaraní accedió a los cuartos de final como segundo mejor tercero del torneo, luego de que Ecuador y Japón empataran 1-1 y se eliminaran.

Pese a no gozar de un buen presente, Paraguay se presentará a este duelo de la Copa América Brasil 2019 sin ninguna presión, con la tranquilidad que le da saber que todas las miradas estarán puestas en Brasil, país anfitrión del certamen.



Ojo con los penales en el Brasil vs. Paraguay

En los juegos de Copa América 2011 y 2015, Brasil enfrentó a Paraguay en cuartos de final. En ambas ocasiones, los guaranís aguantaron, llevaron a la ‘Verdeamarela’ a los penales y vencieron.

Críticas al Arena do Gremio, escenario del Brasil vs. Paraguay

Quienes han disputado partidos en el Arena do Gremio han criticado el estado del campo, entre ellos el astro argentino Lionel Messi.

Los administradores dijeron que las condiciones climáticas y el exceso de uso del estadio en este torneo han jugado en contra del gramado. Pero se han comprometido a tenerlo en buenas condiciones.



"Claro que el campo es fundamental para dar un gran espectáculo. Creo que hay tres días para recuperar el gramado para llegar en buenas condiciones", comentó el lunes el mediocampista brasileño Philippe Coutinho, de acuerdo a la agencia AFP.

Brasil vs. Paraguay: alineaciones posibles

Brasil : Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis, Arthur, Philippe Coutinho, Fernandinho, Gabriel Jesus, Roberto Firmino y Everton.

DT: Tite.

Paraguay: Roberto Fernández, Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Derlis González, Rodrigo Rojas, Miguel Almirón, Richard Sánchez, Matías Rojas y Óscar Cardozo.

DT: Eduardo Berizzo.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 19:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 19:30 horas (en Ciudad de México) vía TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 21:30 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 21:30 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 19:30 horas vía Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 20:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 19:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 21:30 horas vía vera+, TCC, NS Eventos HD, NS Eventos 1, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 20:30 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 20:30 horas vía Venevision, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 20:30 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports

