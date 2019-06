Brasil vs. Paraguay: VAR, tiro libre y expulsión de Fabián Balbuena en la Copa América 2019 [VIDEO] Fabián Balbuena no terminó el Brasil vs. Paraguay después de ver la tarjeta roja. El VAR, sin embargo, evitó un penal contra los guaraníes en la Copa América 2019

Paraguay se quedó sin un hombre por expulsión frente a Brasil. (Captura y video: América TV)