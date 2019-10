Brasil vs. Nigeria EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso internacional de fecha FIFA, este domingo 13 de octubre, desde las 7:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de SporTV y Globo, para Brasil, y vía DAZN Spain, para España. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección de Brasil, liderada por Neymar, intentará reencontrarse con la victoria tras su título de la Copa América, cuando se mida con Nigeria en tierras asiáticas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nacional de Singapur.

Brasil vs. Nigeria: horarios del partido

México - 7:00 a.m. Ecuador - 7:00 a.m. Perú - 7:00 a.m. Colombia - 7:00 a.m. Venezuela: 8:00 a.m. Bolivia - 8:00 a.m. Paraguay - 8:00 a.m. Argentina - 9:00 a.m. Chile - 9:00 a.m Uruguay - 9:00 a.m. España - 2:00 p.m.

Frente a las 'Súper Águilas', que siempre suelen ser un complicado rival para los seleccionados suramericanos, la 'Canarinha' buscará su redención tras la igualdad ante Colombia (2-2) y la derrota frente a Perú (1-0), el mes pasado en Estados Unidos, y el reciente empate del último jueves frente a Senegal (1-1).

Tras el título de la Copa América, conseguido en casa ante Perú, Brasil no ha convencido a la prensa y a los aficionados en sus tres partidos posteriores, a pesar del retorno del astro Neymar, quien no disputó el torneo continental por una lesión.

Ante Nigeria, el seleccionador Tite deberá mantener el tridente de ataque con Neymar, Gabriel Jesús y Roberto Firmino, a pesar del buen momento en la liga brasileña y en la Copa Libertadores de Éverton 'Cebolinha', atacante del Gremio de Porto Alegre y principal revelación de Brasil en la Copa América.

Sin un triunfo ante Senegal, las posibilidades de que los nuevos convocados y de los jugadores que no han sido habituales titulares entren en la cancha se reducen ante Nigeria.

Con la lesión del portero titular Álisson, su sustituto Santos, del Athletico Paranaense, buscará en su primera convocatoria una oportunidad para mostrar a Tite por qué fue la figura del equipo de Curitiba, que conquistó recientemente la Copa de Brasil y obtuvo así una de las plazas para la Copa Libertadores del próximo año.

Otro que deberá sumar minutos en su retorno a la selección es el delantero Gabriel Barbosa 'Gabigol', máximo artillero de la liga con el líder Flamengo y quien vive su mejor momento futbolístico tras un irregular paso por Europa -con el italiano Inter de Milán y el portugués Benfica de Lisboa.

El seleccionado africano, dirigido por el alemán Gernot Rohr y que disputa las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, llegó el jueves a Singapur después de resolver el problema de visado de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico.

El atacante del Everton inglés, Alex Iwobi; Emmanuel Dennis, del Brujas de Bélgica; Chidozie Awaziem, del Leganés de España; el defensa del Udinese italiano, William Troost-Ekong y el centrocampista del Leicester City de Inglaterra, Wilfred Ndidi, fueron los primeros en llegar al país asiático.

Fuente: EFE

Brasil vs. Nigeria: probables alineaciones

Brasil: Éderson (o Santos); Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Neymar y Roberto Firmino. DT: Tite

Nigeria: Francis Uzoho; Dennis Bonaventure, William Troost-Ekong, Semi Ajayi, Jamilu Collins; Oghenekaro Etebo, Joe Aribo, Samuel Chukwueze, Chidozie Awaziem; Alex Iwobi y Víctor Osimhen. DT: Gernot Rohr.

Brasil vs. Nigeria: ¿dónde se ubica el estadio?