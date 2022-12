Un duelo difícil entre compañeros de club. Croacia espera a Brasil en busca de las semifinales de Qatar 2022 liderado de nuevo por el centrocampista Luka Modric que tendrá enfrente a varios compañeros de club como Vinicius, Rodrygo o Eder Militao. Ante esto, el capitán croata sostuvo el complicado enfrentamiento que vendrá.

El capitán del conjunto balcánico, subcampeón del mundo, deja de lado las relaciones personales en un choque clave para Croacia y Brasil: “¿Jugar contra compañeros en el Real Madrid? Podemos ser amigos después del partido. Pero mientras cada uno lucha por su país y nosotros haremos todo por ganar. Tengo ganas de jugar contra ellos”.

Asimismo, Modric se refirió a Vinicius Junior - quien también habló del croata: “Está en una forma increíble. Es un gran tipo y tenemos una gran relación. Ha mejorado mucho. Se nota tanto en el club como en la selección. Tenemos una tarea complicada porque es difícil parar a Vinicius. Todos conocen ya sus virtudes pero si puedo complicarle en un determinado momento, lo haré”.

Luka Modric nunca ha ganado a Brasil y es algo que tiene presente: “Jugué varias veces contra ellos pero no he podido ganarles. Espero que esto cambie. Brasil tiene grandes jugadores en todos los puestos. Tenemos que ser agresivos, correr igual que ellos y no dejarles jugar. Eso es importante. Cuando no tengamos el balón debemos ser agresivos y firmes”.

“Brasil y Argentina son los mejores equipos del mundo y tienen a muchos grandes jugadores. Disfruto viéndolos y es un placer jugar contra equipos así. El viernes tenemos una nueva oportunidad. Es algo que todos los jugadores quieren, enfrentarse a grandes del fútbol”, indicó.

El futbolista del Real Madrid asumió la e favorito con la que parte Brasil: “Jugamos como jugamos. A veces es bueno y otras no pero siempre hacemos todo lo posible para estar a un gran nivel y representar a Croacia de la mejor manera. Creo de verdad que podemos hacer algo grande”.

“No nos ocupamos de las estadísticas. Estamos centrados en nosotros mismos. Por supuesto, todos dan más opciones a Brasil y a todos los equipos que juegan contra nosotros como Argentina, Brasil y España que siempre son favoritos. Pero hemos demostrado muchas veces que no siempre ganan los favoritos. Eso no nos preocupa. Respetamos a todos pero también somos capaces de todo”, advirtió.

“Hicimos algo importante al superar los octavos de final y situarnos en cuartos pero, independientemente de eso, queremos todavía más. Nos espera el partido más grande del torneo, contra uno de los favoritos al título. Brasil siempre es favorito y lo han demostrado en lo que va de torneo. Tenemos que estar bien y dar lo mejor. Si es así, tendremos opciones. Es un partido ante un gran rival pero tenemos nuestras cualidades y confianza”, apuntó.