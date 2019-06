Brasil vs. Bolivia: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el partido por la Copa América 2019? 

La Copa América 2019 arrancará este viernes 14 de junio con el duelo entre el anfitrión Brasil y Bolivia por la primera fecha del Grupo A. Ambas selecciones medirán fuerzas en el estadio Morumbí a las 19:30 horas en Perú con transmisión vía América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes; mientras que en el país ‘carioca’, exactamente en Brasilia, se jugará a las 21:30 horas vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play.

La escuadra comandada por Tite afrontará un nuevo certamen en condición de local siendo favorita indiscutible para quedarse con el tan ansiado trofeo continental. Si bien la ‘Verdeamarela’ no podrá contar con su máxima estrella, Neymar , debido a una lesión en el tobillo (en su reemplazo llegó Willian al plantel), está con los ánimos por los cielos, pues en su último amistoso de preparación goleó 7-0 a Honduras.

Brasil goleó 7-0 a Honduras en su último amistoso previo a la Copa América 2019. (AFP)

Sin duda un resultado que dejó en evidencia el gran poder ofensivo que posee Brasil y que espera lucir en su debut en la Copa América 2019 frente a una Bolivia que intentará ‘arruinarle’ la fiesta.

Precisamente, los dirigidos por Eduardo Villegas saben que el choque con el conjunto ‘carioca’ podría ser una oportunidad para cortar una racha negativa. Y es que en lo que va del 2019, la selección no sabe de victorias.

En cuatro partidos disputados, empató uno y luego cayó en los tres restantes, siendo la última derrota frente a Francia por 2-0, en un amistoso que tuvo antes del inicio de la Copa América 2019.

Bolivia, antes de la Copa América 2019, jugó con Francia en un amistoso y cayó 2-0. (AFP)

Las selecciones de Brasil y Bolivia integran el Grupo A del certamen continental, junto a Perú y Venezuela, que juegan el sábado 15 de junio desde las 14:00 horas en el Arena do Gremio.



Brasil vs. Bolivia: el árbitro designado

En el partido entre Brasil y Bolivia por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2019, el árbitro argentino, Néstor Pitana, será el encargado de impartir justicia, luego de que fuera elegido por la comisión arbitral de la Conmebol.

En el Mundial Rusia 2018 fue el encargado de dirigir tanto el partido inaugural como la final. (AFP)

El colegiado, de 43 años, estará asistido en las bandas por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan P. Belatti, mientras que el ecuatoriano Rody Zambrano será el cuarto árbitro, según apunta la agencia AFP. En este partido se utilizará por primera vez en la historia de la Copa América el videoarbitraje (VAR).

Pitana es actualmente uno de los árbitros mejor considerados a nivel internacional. En el Mundial Rusia 2018 fue el encargado de dirigir tanto el partido inaugural como la final.

Brasil vs. Bolivia: alineaciones posibles

Brasil : Alisson, D. Alves, Marquinhos, T. Silva, F. Luís, Arthur, Casemiro, Richarlison, Coutinho, David Neres y Gabriel Jesús.

DT: Tite.

Bolivia: C. Lampe, D. Bejarano, L. Haquin, A. Jusino, M. Bejarano, A. Chumacero, L. Justiniano, S. Galindo, E. Saavedra, R. Castro y M. Moreno.

DT: Eduardo Villegas.



¿Dónde y cómo seguir en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 19:30 horas vía América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 19:30 horas (en Ciudad de México) vía Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Azteca Deportes, Nu9ve, Sky HD, TDN y Televisa Deportes

Argentina: 21:30 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, Canal 7 TV Pública, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 21:30 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 19:30 horas vía Caracol HD2, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 20:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 19:30 horas (en Quito) vía Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 21:30 horas vía VTV, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 20:30 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 20:30 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 20:30 horas vía Tigo Sports y Bolivia TV

