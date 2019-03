Brasil vs. Argentina EN VIVO por el Sudamericano Sub 17 vía Movistar Deportes

Brasil vs. Argentina EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Brasil vs. Argentina, este sábado 30 de marzo, por la última jornada del grupo B del Sudamericano Sub 17, en el estadio de la Universidad de San Marcos, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido en exclusiva por la señal de Movistar Deportes, por los canales 03 y 703 HD.

Brasil y Argentina juegan este sábado el clásico sudamericano, categoría Sub 17, con la mira puesta en el hexagonal final. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

A estas alturas del torneo, ambas selecciones tradicionales todavía no sentencian su clasificación a la siguiente ronda, aunque la situación de los albicelestes es más complicada.

Ubicado en el cuarto lugar con 4 puntos y -2 en diferencia de goles, Argentina tiene la obligación de vencer a Brasil para asegurar su boleto al hexagonal.

Sin embargo, el equipo de Pablo Aimar estará atento a lo que suceda en el partido preliminar, entre Paraguay (tercero con 4 puntos y 0 de diferencia de goles) y Colombia (colero sin puntos).

A la Argentina, le conviene una victoria colombiana y si es por goleada mejor, pues clasificarían sin necesidad de jugar, pero la realidad muestra que los guaraníes son favoritos para quedarse con los 3 puntos.

Con ese panorama, a Brasil, segundo con 7 enteros, le basta el empate para clasificar, incluso como primero de grupo, puesto que Uruguay (también con 7) debe descansar.

Brasil vs. Argentina - horarios en el mundo

18:30 horas en México

19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

01:30 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania

03:30 horas del domingo en Catar y Arabia Saudita

08:30 horas del domingo en China

09:30 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Brasil vs. Argentina - alineaciones probables

Brasil : Gabriel Pereira, Yan, Henri, Renan, Patryck, Reinier, Diego Rosa, Daniel Cabral, Gabriel Veron, João Peglow, Juan.



Argentina: Rocco Ríos, Bruno Amione, Luciano Vera, Kevin Lomónaco, Valentín Benítez, Matías Palacios, Juan Sforza, Santiago Simón, David Ayala, Exequiel Zeballos, Juan Krilanovich.

