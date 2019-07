Brasil vs. Argentina: Fecha y canales de TV para seguir EN DIRECTO el choque por la Copa América 2019

Una nueva edición del ‘Clásico de Sudamérica’ se acerca. Las selecciones de Brasil y Argentina chocarán este martes 2 de julio en el estadio Mineirao por las semifinales de la Copa América 2019. El vibrante encuentro se jugará a las 19:30 horas en Perú y 21:30 horas tanto en el país de la ‘albiceleste’ como en territorio ‘carioca’. Para seguir el duelo, son buenas opciones América TV, América TVGO, TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports, DIRECTV Play, Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play.

La ‘Canarinha’, que accedió a esta instancia del certamen luego de ganar por penales 4-3 a Paraguay en los cuartos de final, buscará la apertura en el marcador lo más rápido posible, pero sin olvidar que su archirrival también hará lo mismo.

"No creo que Argentina llegue para defenderse, porque tiene jugadores de calidad, que atacan mucho, creo que van a venir encima de nosotros", dijo el delantero de Brasil, Gabriel Jesús, según apunta la agencia AFP.

A partir de las semifinales de la Copa América Brasil 2019, ante un empate al fin de los 90’ habrá un periodo suplementario de 30 minutos, en dos tiempos de 15. Si la igualdad se mantiene, recién se va a los penales.

"Creo que no va a haber prórroga, los dos vamos a tratar de hacer goles y en algún momento van a cometer errores. Podemos ser sorprendidos como ellos también pueden serlo", manifestó el defensa Thiago Silva, de acuerdo a la citada fuente.

El duelo contra Argentina por la Copa América Brasil 2019 será en el estadio Minerao de Belo Horizonte, escenario en donde Alemania goleó por 7-1 a Brasil en semifinales del Mundial 2014.

"Nadie aquí tiene amnesia ni va a olvidar lo que ocurrió, pero la vida es así, no podemos quedarnos pensando en las cosas malas que pasamos. Tenemos que pensar en las cosas buenas", dijo el zaguero.

Si bien admitió que la defensa ‘albiceleste’ les puede resultar difícil, dijo que paraLionel Messi y compañía también lo será.

"Claro que tienen a Messi, que es el mejor jugador del mundo, y tienen a Agüero, uno de los mejores centrodelanteros, creo que ellos van a tener que sudar para entrar", aseveró.

Argentina, por otro lado, llega al partido tras haber derrotado 2-0 a Venezuela en los cuartos de final, por lo que espera continuar por ese camino triunfal frente a la ‘Verdeamarela’; sin embargo, nada será fácil, pues sabe que ahora le tocará jugar con el anfitrión del certamen.

"Es difícil decir quién es favorito cuando se juega un Brasil y Argentina, ellos son los locales, los que tienen que salir a mostrar a su gente, los que hace más tiempo vienen con su proyecto, son jugadores que vienen con el mismo técnico, la misma idea, es un partido igualado", señaló Lionel Messi en la previa del choque por la Copa América 2019.

Precisamente, en dicho encuentro se espera mucho del ‘10’ de la ‘albiceleste’, quien no ha podido lucir todo su fútbol en este torneo de selecciones. Él responsabiliza, en parte, al mal estado de los gramados, que impide hacer jugadas en dos toques y hace que la pelota brinque. Sin embargo, admite que no está en su mejor condición.

"La verdad que no estoy haciendo mi mejor Copa América, pero son partidos que se dan de esa manera", sostuvo recientemente la ‘Pulga’.



Sin tango en el Mineirao

El 10 de noviembre de 2016, Brasil juega por primera vez en el estadio Mineirao de Belo Horizonte desde la humillante derrota sufrida ante Alemania (7-1) en las semifinales del Mundial 2014.

¿Y qué mejor manera de olvidar las penas ganando a la Argentina de Lionel Messi? La ‘Canarinha’ se impuso por 3-0, con goles de Philippe Coutinho (25’), Neymar (45’+1) y Paulinho (58’), tres jugadores que han coincidido con la ‘Pulga’ en el vestuario del FC Barcelona en algún momento.

El ‘10’ de la ‘albiceleste’ volvió loco a Fernandinho, con dos sombreros en cinco minutos que provocaron la amarilla para el volante del Manchester City, pero Messi no evitó la debacle de su equipo en un partido de clasificación para el Mundial 2018. El capitán de Argentina está advertido: la semifinal de la Copa América 2019 será también en el Mineirao.



Brasil vs. Argentina: los resultados de ambas selecciones en la Copa América 2019

Brasil ha ido de menos a más en la Copa América 2019. Sufrió para abrir el marcador en el primer tiempo de su debut contra Bolivia, selección que al final venció 3-0. Después no logró vulnerar la muralla de Venezuela y empató 0-0. Solo ‘atropelló’ a Perú (5-0) en la última fecha del Grupo A.

Ese resultado le permitió asegurar el liderato de su zona con siete puntos y el pase a los cuartos de final. El choque con Paraguay, en dicha instancia, acabó con victoria 4-3 en penales, por lo que ahora se medirá ante Argentina en semifinales.

La ‘albiceleste’, precisamente, empezó la Copa América 2019 a los tropezones: perdió 2-0 contra Colombia en la primera jornada del Grupo B, se ‘enredó’ después con Paraguay (1-1) y ‘resucitó’ ante Qatar (2-0), logrando la clasificación a los cuartos de final tras quedar en el segundo lugar de su zona con cuatro puntos. En dicha instancia, venció 2-0 a Venezuela.



Brasil vs. Argentina: alineaciones posibles

Brasil : Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Philippe Coutinho, Casemiro, Gabriel Jesús, Roberto Firmino y Everton.

DT: Tite.

Argentina: Franco Armani, Juan Foyth, German Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña, Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 19:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 19:30 horas (en Ciudad de México) vía Univision TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 21:30 horas vía TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 21:30 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 19:30 horas vía Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 20:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 19:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 21:30 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 20:30 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 20:30 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 20:30 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports

