Bolivia vs. Colombia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 9 de Eliminatorias Qatar 2022, este jueves 2 de septiembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Movistar Plus, Caracol TV y Tigo Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En los más de 3 mil 600 metros de altura, Bolivia buscará su segunda victoria en las Eliminatorias, cuando reciba a la siempre complicada Colombia, que no cuenta en el plantel con James Rodríguez. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Hernaldo Siles de La Paz.

Bolivia vs. Colombia: horarios del partido y canales

México - 3:00 p.m. - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - 3:00 p.m - Movistar Plus

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m. - Caracol TV

Bolivia - 4:00 p.m. - Tigo Sports

Venezuela - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m. - TNT Sports

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 10:00 p.m. - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

Los bolivianos, dirigidos por el entrenador venezolano César Farías, buscan iniciar con pie derecho esta triple jornada ante los colombianos para luego concentrarse en las visitas a Uruguay y Argentina, en esta serie de juegos por la novena, sexta y décima fecha de las eliminatorias.

Todo apunta a que la ‘Verde’ basará su estructura en tres de sus principales figuras, el portero Carlos Lampe, del Vélez Sarsfield argentino, el mediocampista Juan Carlos Arce, del Always Ready boliviano, y su goleador histórico, Marcelo Martins Moreno, del Cruzeiro brasileño.

Para este partido está en duda la participación del centrocampista del Unión Española de Chile Alejandro Chumacero por lesión y estarán ausentes los mediocampistas Henry Vaca y Leonel Justiniano, el primero por expulsión y el segundo por acumulación de tarjetas amarillas.

Algunas cartas de Farías que podrían alternar son el polifuncional camerunés-boliviano Marc Enoumba, además del lateral Roberto Carlos Fernández, y el delantero Carmelo Algarañáz.

En tanto que la selección dirigida por Reinaldo Rueda basará su juego en futbolistas acostumbrados a jugar en la altitud y que podrían ser determinantes en el partido de este jueves en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Colombia se vio obligada a prescindir de Yerri Mina y Davinson Sánchez por la negativa de la Premier League de liberar jugadores y sobre el filo llamó al defensa Andrés Llinás y el lateral Dairon Mosquera, de registros del Millonarios y el Independiente Santa Fe, respectivamente.

Colombia, que marcha quinta en la tabla con 8 puntos, buscará hacerse de las 3 unidades en La Paz para luego encarar los duelos ante Paraguay en Asunción y frente a Chile como local en Barranquilla.

En tanto que Bolivia quiere mantener lo que considera una mejora de su juego tras tres partidos sin saber de derrotas en las clasificatorias y conseguir una victoria que podría situarle provisionalmente en mitad de tabla.

Bolivia vs. Colombia: probables alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe, Diego Bejarano, Luis Haquín, Adrián Jusino, José Sagredo, Jeyson Chura, Erwin Saavedra, Fernando Saucedo, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo y Marcelo Martins. DR: César Farías.

Colombia: David Ospina, Andrés Felipe Román, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, William Tesillo, Wilmar Barrios, Alexander Mejía, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Juan Quintero y Miguel Borja. DT. Reinaldo Rueda.

Con información de EFE.

