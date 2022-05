Andrés Marinangeli, entrenador del equipo de fútbol boliviano, Real Santa Cruz, fue víctima de una agresión durante un encuentro entre su equipo y el Always Ready, por el torneo doméstico del país altiplánico, pero eso no fue todo. Lo expulsaron por reclamar.

Su equipo cayó por 5-0 pero esto no fue lo peor que ocurrió en este encuentro claramente, pues el técnico recibió un piedrazo desde un sector del estadio, por lo cual cayó al césped y necesitó atención médica.

Tras esta cobarde agresión, el entrenador encaró al cuerpo técnico del equipo rival, así como al árbitro, lo que provocó que este lo expulsara.

“Estoy en el vestuario, miren cómo me quedó la cara. Nadie de Always vino a verme, encima el árbitro me saca roja. Casi me matan”, aseguró el técnico de Real Santa Cruz en sus redes sociales.

¿Qué pasó en El Alto? La cámara de #DeporteTotalTV 📹 captó el momento en el que Roberto Marinangeli, DT de Real Santa Cruz. recibió el impacto de un objeto desde las gradas.

Aquí te lo dejamos ¡DALE PLAY!👇▶️ pic.twitter.com/WIrK3viTTP — Deporte Total (@deportetotal_bo) May 9, 2022

Aún no se tiene conocimiento si la Federación Boliviana de Fútbol tomará alguna medida correctiva para el Always Ready, o si abrirá alguna investigación por lo ocurrido.

El lamento de Andrés Marinangeli tras ser expulsado y terminar con el ojo hinchado. Dale play pic.twitter.com/f3gMeAnGTG — Alex Pirata Cabo🇪🇸🇸🇪 (@alexpiratacabo) May 8, 2022

