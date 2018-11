Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue la final de ida de la Copa Libertadores, este domingo 11 de noviembre, desde La Bombonera, a las 2:00 p.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora local), que contará con la transmisión de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación

El mal clima postergó un día la primera final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate que se llevaría a cabo el sábado. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del primer cotejo que se robará la atención de todo el mundo.

Boca Juniors vs. River Plate: horarios del partido



Ecuador - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

México - 1:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

"Por motivos de fuerza mayor el partido queda suspendido para mañana", señaló la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), máxima autoridad de fútbol sudamericano en su cuenta en Twitter, pese a que el pronóstico metereológico anuncia lluvias hasta el próximo martes.

Boca Juniors llega a esta instancia al dejar en el camino al Libertad paraguayo (2-0 y 4-2) y a los brasileños Cruzeiro (2-0 y 1-1) y Palmeiras (2-0 y 2-2). River Plate, por su parte, dejó en el camino a los argentinos Racing Club (0-0 y 3-0) e Independiente (0-0 y 3-1) y al brasileño Gremio (0-1 y 2-1).



Después de la decepción del Mundial, la final entre los dos grandes argentinos es también una buena ocasión para que se reivindique la vigencia del modelo argentino, como ha destacado el técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto.

"Sabemos, y creo que no sé si se ha destacado tanto, que tanto Boca como River han puesto al fútbol argentino en un lugar donde nunca había llegado. Un fútbol argentino que a nivel de selección en los últimos años ha sido muy castigado, a nivel individual, y la misma selección por los resultados", sostuvo en rueda de prensa.

En River Plate también son conscientes de la importancia de una final histórica, que ofrecerá "la gloria absoluta", según destaca el técnico Marcelo Gallardo, que ha querido transmitir, al mismo tiempo, "un mensaje de paz".

Boca Juniors contará con su plantel estelar porque no tiene lesionados. El único que estuvo en duda fue Pablo Pérez por molestias físicas, pero llegará sin problemas y podrá ser titular

Marcelo Gallardo no podrá ingresar al estadio porque fue suspendido por la Conmebol por no haber respetado una sanción previa y dar indicaciones a sus jugadores en la vuelta de la semifinal ante el Gremio. Lo reemplazará Matías Biscay, segundo entrenador del equipo.



Esa no será la única sensible baja de River Plate El capitán, Leonardo Ponzio, estará ausente por lesión. Su lugar será ocupado por Bruno Zuculini o Ignacio Fernández.

Boca Juniors vs. River Plate: probables alineaciones



Boca Juniors : Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Sebastián Villa y Darío Benedetto.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ignacio Fernández); Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré.

Con información de EFE

