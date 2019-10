Boca Juniors vs. Racing Club EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 10 de la Superliga argentina, este viernes 18 de octubre, desde las 7:10 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2 y TyC Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Boca Juniors y Racing Club protagonizarán uno de los duelo más atractivos que traerá la nueva jornada de la liga argentina, que se reiniciará luego de la pausa por la fecha FIFA. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en La Bombonera.

Boca Juniors vs. Racing Club: horarios del partido

México - 7:10 p.m. Ecuador - 7:10 p.m. Perú - 7:10 p.m. Colombia - 7:10 p.m. Venezuela: 8:10 p.m. Bolivia - 8:10 p.m. Paraguay - 8:10 p.m. Argentina - 9:10 p.m. Chile - 9:10 p.m Uruguay - 9:10 p.m. España - 2:10 a.m. (sábado 19 de octubre)

Boca Juniors tendrá ante Racing Club su última prueba antes del superclásico, por la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores, que jugará el martes en la Bombonera tras la victoria del 'Millonario' por 2-0 en la ida.

Para este compromiso, Boca Juniors presentará una alineación alternativa para que los habituales titulares lleguen descansados al encuentro.

El 'Xeneize' es líder de la Superliga Argentina con 21 puntos y River Plate -el rival de Boca Juniors en la Copa Libertadores- es tercero con 17. El segundo es Argentinos Juniors, que tiene 18. Por su parte, Racing Club es séptimo con 16 unidades.

Según lo visto en los últimos entrenamientos, el portero Esteban Andrada será el único titular de Boca Juniors que estará ante la 'Academia'.

"Hay que aprovechar los entrenamientos y tratar de llegar de la mejor manera. Uno tiene que darle la confianza al jugador y a la gente de que cuando sale a la cancha va a hacer el máximo para dejar bien a la institución. Es el convencimiento", aseguró Andrada en la previa.

"No sé si es una ventaja, no sé qué equipo va a presentar. Es un plantel muy amplio. No se cuáles son los alternativos. Vamos a jugar contra Boca Juniors, no contra los nombres", dijo el entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet.

En Racing Club, el centrocampista Diego Hernán 'Pulpo' González estará ausente porque este lunes fue operado por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Fuente: EFE

Boca Juniors vs. Racing Club: probables alineaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso y Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano y Agustín Obando; Emanuel Reynoso; Sebastián Villa y Franco Soldano. DT: Gustavo Alfaro.

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali y Alexis Soto; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Matías Rojas y Matías Zaracho; Jonatan Cristaldo y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.

Boca Juniors vs. Racing Club: ¿dónde se ubica el estadio?