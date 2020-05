Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, estaba acostumbrado a ser protagonista de la noticia por hechos meramente deportivos, pero en los últimos días, una denuncia de su exnovia, por violencia de género, lo llevó a las páginas policiales.

Algunos días después de que los hechos salieran a la luz, el colombiano se pronunció mediante su cuenta de Instagram y se defendió de las versiones que diera a conocer Daniela Cortes. “Soy una persona pacífica y muy creyente", aseguró.

Aquí el comunicado completo en Instagram:

Ante todo, quiero decir que nunca ejercí violencia de ningún tipo sobre mi ex novia, Daniela Cortes, ni sobre ninguna otra mujer en toda mi vida. Estoy en contra de cualquier acto de violencia. Soy una persona pacífica y muy creyente. Si hasta el momento no había realizado ninguna manifestación en los medios de comunicación es porque considero que el descargo a una acusación así corresponde hacerse ante la justicia para poner fin a esta pesadilla que nos toca vivir a mí y a mi familia. Rezo para que la verdad salga a la luz lo más rápido posible. Agradezco el apoyo recibido por todos los que me acompañan en este difícil momento.

Argentina le prohíbe la salida a Villa

La Justicia Argentina le negó al futbolista e Boca Juniors Sebastián Villa salir del país por 30 días por temor a que regrese a Colombia luego de ser acusado de violencia de género por golpear y maltratar a su exnovia.

“Hay tratativas de varios jugadores colombianos de contratación de un vuelo privado de repatriación. Las gestiones se están dando de manera conjunta con el consulado y con la tramitación aeroportuaria al efecto. Por ese motivo, el juez aceptó el pedido de la fiscalía”, reveló el portal Doble Amarilla.

El juez Horacio Hryb fue el encargado de dictar esta prohibición para el jugador de Boca Juniors, en una respuesta a un pedido elevado por el abogado de la denunciante Daniela Cortés, Fernando Burlando.

Con información de EFE.

