Boca Juniors presentó este lunes a su flamante director deportivo, Nicolás Burdisso, exjugador 'xeneize', quien se encargará de elegir al reemplazante de Guillermo Barros Schelotto.

"Es un día muy importante, con emociones. Esperaba hace mucho volver. Es el lugar donde me críe, adquirí valores y soñé. Es una función diferente. Es un momento histórico particular, interesante. Es una posibilidad única. Hace mucho veníamos hablando con Daniel (Angelici), intercambiando ideas. Siempre tuve claro la manera de seguir y construir en el mundo del fútbol. Es un desafío enorme, de transmitir un rol que en Argentina hay poco conocimiento. Es tener responsabilidad y tomar decisiones. Agradezco al club y al presidente. Tantos años al lado de directos deportivos y jugadores, ayuda. Mi objetivo es dejar la institución mejor de lo que se encuentra hoy cuando me vaya", comenzó diciendo Burdisso.

"Es la posibilidad de construir mediante el fútbol. De construir desde las Inferiores hasta el primer equipo. Hoy las miradas están puestas en Primera, pero la idea va más allá de eso. Es formar personas y jugadores. Es una situación triste (perder la Copa Libertadores), todos queríamos ganar. Pero desde el momento en que perdimos, el desafío se volvió doblemente atractivo. Era un momento que quería estar presente. Hay una idea y ganas de construir algo desde abajo. Es un desafío más grande que jugar un partido de fútbol. Tengo que tomar decisiones en base a un grupo de trabajo creado junto al presidente. La experiencia de Daniel nos ayuda. Estuve 15 años en Italia. Nunca dejé de informarme o nutrirme de esto", soltó en otro momento.

"Yo tengo el perfil de entrenador que necesitamos para este momento, luego de perder la final. Los principios son los más importantes. Todo tiene que ver, la manera que vamos a elegir a los jugadores, el sistema de juego, si salimos de abajo, si jugamos muy arriba. Para el momento que atravesamos, ya tenemos el perfil de entrenador que queremos", indicó Burdisso sobre el candidato para tomar las riendas de Boca Juniors.

"No voy a dar nombres, sería injusto dejar de lado alguna posibilidad. No soy un improvisado. Entiendo el momento de los jugadores y del hincha. Creo que hoy como objetivo es generar esa ilusión que teníamos hasta antes de perder la final", sentenció.

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, quien compartió la mesa con Burdisso, indicó que para el 3 de enero, "cuando vuelven los jugadores", ya habrá un entrenador.