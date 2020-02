El irregular torneo que cumplió Boca Juniors de la mano de Gustavo Alfaro en 2019 tiene algunos argumentos que poco a poco están saliendo a la luz. Uno de ellos lo reveló este martes 11 de febrero el periodista argentino Martín Liberman, quien aseguró que los jugadores colombianos Jorman Campuzano y Sebastián Villa eran agredidos verbalmente por referentes del cuadro auriazul como Carlos Tévez, aún en el plantel, Darío Benedetto y Nahitan Nández, hoy en el fútbol europeo.

En la interna de Boca Juniors hay un buen semblante por lo hecho como local, pero el periodista Martín Liberman ha soltado una tremenda bomba que podría hacer que el vestuario se rompa. El hombre de prensa argentino ha mencionado que los colombianos del equipo eran insultados, según recoge el diario Marca.

“Tanto a Jorman Campuzano como a Sebastián Villa los insultaban todo el tiempo en Boca. La verdad que como ahora ya no están los ‘insultadores’, los colombianos están creciendo. Carlos Tevez ya no los insulta. Dario Benedetto y Nahitan Nández (quienes ya no están) lo hacían. Ahora piden más la pelota. Todo ha cambiado”, sostuvo Liberman.

Boca Juniors viene de una clave victoria 2-0 sobre Atlético Tucumán en La Bombonera que lo mantiene con vida de cara a la recta final de la Superliga Argentina 2020. Los xeneizes, que ahora son dirigidos por el director técnico Miguel Ángel Russo, ganaron con goles de Franco Soldano y Ramón Ábila.

Los colombianos de Boca Juniors la pasaban mal

Asimismo, apuntó que los futbolistas colombianos del xeneize han tratado de desprenderse de todo este tema. “No hay brotes internos que ahora jueguen en contra de lo que hagan ellos y alrededor de todos los jugadores del equipo”, añadió.

Por otra parte, el primer equipo de Boca Juniors se prepara para lo que será el partido de este domingo frente al Central Córdoba en el Estadio Alfredo Terrera por la jornada 20 de la Superliga Argentina. El conjunto azul y oro marcha en el segundo puesto del campeonato con 36 puntos, a tres unidades del líder River Plate.

