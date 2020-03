Para nadie es un secreto que entre Carlos Tevez y Diego Maradona siempre ha existido una gran relación de discípulo-maestro. Y, curiosamente ahora, ambos volverán a verse las caras este sábado cuando el Gimnasia del exjugador argentino mida fuerzas ante el Boca Juniors del ‘Apache’, en la que será también la vuelta del ‘Pelusa’ a La Bombonera desde su regreso a su país natal.

Es así que en la previa de este encuentro, tanto Tevez como Maradona no han parado de enviarse mensajes a través de la prensa, calentando más aún su reencuentro. ‘Carlitos’, por ejemplo, fue quien inició con esto cuando se le cuestionó sobre el porqué Boca no le haría un homenaje a Diego. Y es que el ’10′ de los ‘Xeneize’ no solo se mostró disconforme con la decisión, sino que también dijo lo que haría cuando lo viera.

“Obvio que lo voy a abrazar el domingo. Le doy mi camiseta, lo que él quiera. Para Diego, todo”, fueron las palabras de elogio de Tevez hacia su ídolo. Emocionado por lo dicho por el jugador de Boca, Maradona le respondió con un mensaje algo subido de tono que rápidamente se viralizó en redes sociales. Diego fue claro, no titubeó y le lanzó una ‘romántica amenaza’ a ‘Carlitos’.

“Y yo a Carlitos le quiero decir que le voy a dar un pico, que lo voy a romper todo”, prometió Maradona, en una entrevista para el medio local ‘Paso a Paso’. Ojo, de cumplir con su palabra, hay que mencionar que esta no sería la primera vez que Tevez y Diego se den un beso. En el 2004 ya lo hicieron, cuando Argentina se coronó campeona de los Juegos Olímpicos de Atenas. ¿Habrá ‘remember’?