Junior Alonso, compañero de Carlos Zambrano en Boca Juniors, se declaró en contra de los retos que han cumplido diversos personajes del fútbol en los últimos días, durante la suspensión de actividades en el mundo por la pandemia del nuevo coronavirus.

El aumento de contagios por Covid-19 va en aumento y la mayoría de jugadores se encuentran en aislamiento domiciliario por precaución. Muchos se animaron a matar el tiempo con desafíos virales, como el que consiste en dominar un rollo de papel higiénico sin que caiga al piso, que el propio Lionel Messi y otras estrellas se animaron a realizar; pero el zaguero central paraguayo prefiere no formar parte de ese grupo.

“Dejen de romper los huevos con los challenge”, publicó el defensor guaraní a través de una historia en Instagram. Luego reforzó lo que fue una crítica hacia sus colegas en comunicación con Radio del Plata.

La polémica historia de Junior Alonso en Instagram.

“Cuando me levanté decidí poner el mensaje porque estoy cansado de esto. ¡Tantos videos! Creemos los futbolistas que somos muy importantes... los ves cortándose el pelo, regando las plantas, tomando mates y no sé qué y no sé cuánto más. Prendés la televisión y están ahí también”, explicó posteriormente.

El enojo de Alonso, entendido y cuestionado en redes sociales, coincide con la gran acogida del famoso ’10toqueschallenge’ entre referentes del ‘Deporte Rey’, pero no es el único que se opuso a la moda. Felipe Melo, un día antes, también rechazó sumarse al reto y realizó un peculiar llamado a la conciencia, luego de atacar un rollo de papel en vez de dominarlo.

“¿Dominadas? ¡No! Tomemos conciencia sobre el coronavirus. En serio, sigan estrictamente las pautas de la OMS y las agencias de salud responsables. Vamos juntos en una ardua lucha contra la amenaza invisible”, señaló el mediocampista brasileño del Palmeiras.