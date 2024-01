🔥 Carlos Zambrano: "Así me ofrezcan 10 millones, no iría a River Plate"



El 'Káiser' asegura que no tiene planes de regresar a Argentina, porque ya estuvo en Boca Juniors, "el más grande".



📲 Suscríbete a https://t.co/IarX6uePzW#FUTMAXLeague pic.twitter.com/M9sqPKEB0A