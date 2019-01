Carlos Tévez revela mala relación con Guillermo Barros Schelotto en Boca

Carlos Tévez prefirió no guardar más lo que era un secreto a voces: confirmó este lunes su pésima relación con el ahora ex DT de Boca Juniors , Guillermo Barros Schelotto. El 'Apache' lo contó todo, en entrevista con TyC Sports.

"Yo lo respeté. Estoy en el club que amo, que quiero. Entonces, permití cosas que en otro momento no voy a permitir. Para no chocar con nadie, me comí muchas cosas. Hacía lo mejor para sumar y no restar", comenzó diciendo Tévez, aunque su siguiente frase, fue más dura: "Si Guillermo seguía en Boca, yo me iba".

El delantero argentino, quien dejó el millonario fútbol chino (Shanghái Shenhua) para regresar a Boca Juniors, dijo que soportó las decisiones del entrenador y aseguró que zanjó sus temas personales con Guillermo Barros Schelotto, antes que este se marche al LA Galaxy de la MLS.

"Hubo muchas faltas de respeto, pero ya pasó, dejo de lado eso y me enfoco de ahora en adelante que es salir de este momento. Yo charlé con él, dejamos las cosas bien claras y ahí quedó. Yo siempre peleé por el puesto, nunca llegué tarde ni tuve rebeldía, cuando me tocó jugar diez o quince minutos nunca estuve con cara de orto", confesó.

Sin embargo, a pesar de las duras palabras contra el 'Mellizo', Carlos Tévez tuvo la hidalguía de reconocer que fue uno de los mejores entrenadores con los que trabajó y que su paso en Boca Juniors fue importante.

"Su ciclo fue muy bueno, llegamos a una final de Copa. Eso no lo logra cualquiera. Lo califico como un buen entrenador. De a los que uno tocó tener, es uno de los mejores. Se puede estar de acuerdo o no en algunos manejos, pero como entrenador me gustó", concluyó.

Tévez fue titular en el primer partido oficial de Gustavo Alfaro como DT de Boca Juniors en el empate 1-1 contra Newell's Old Boys, en Rosario.