El portero titular de Boca Juniors , Esteban Andrada, se lesionó cerca a las semifinales de la Copa Libertadores. La directiva, de urgencia, analizó opciones para fichar a un arquero. Carlos Lampe , de Bolivia, fue el elegido.

Los 'xeneizes' llegaron a acuerdo con el Huachipato de Chile para que el '1' llegue cedido. El pasado 10 de octubre, el internacional altiplánico fue presentado como el guardameta alternativo para el torneo internacional.

Desde entonces, Lampe no pudo disputar un solo minuto con la camiseta de Boca Juniors. Para su mala fortuna, Esteban Andrada se recuperó a tiempo para jugar la final frente a River Plate. Pero ¿qué lección obtuvo el boliviano?

"Es difícil hacer un resumen personal, porque no tuve la oportunidad de jugar, pero el estar en Boca siempre será positivo", dijo el portero al diario chileno La Tercera. El portero no se ha enfadado por no sumar minutos.

"No, no me molestó, pero me hubiese gustado jugar como a todos. Estos partidos nadie se los quiere perder. No tuve chances de poder demostrar por qué me trajeron. Fue una buena decisión, por ahí no me tocó jugar, pero estuve en un club muy hermoso", añadió.

El trato entre Boca Juniors y el Huachipato de Chile ya venció. Pero, Carlos Lampe no quiere salir del conjunto argentino y se tomará un tiempo para conocer cómo se resolverá su futuro, pues desea continuar.

"Tengo contrato con Huachipato, pero es difícil que vuelva a jugar ahí. No me gustaría irme de Boca sin jugar algún partido, sin ganar algo. Tengo ganas de quedarme, pero hay que esperar", finalizó Lampe.