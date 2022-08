Cristian Traverso, referente de Boca Juniors, se ha referido a la pelea que protagonizaron Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el estadio de Racing Club. El exjugador, que tuvo dos exitosos ciclos en el club, aseguró que el zaguero de la selección peruana quedó mal parado en esta situación. Además, señaló al delantero, pues ya ha participado en otros líos con sus compañeros.

En una charla en TyC Sports, al dos veces ganador de la Copa Libertadores con los ‘Xeneizes’ (2000 y 2001) le consultaron cómo reaccionaría si fuese él quien ocupó el papel del ‘Kaiser’ Zambrano en el cruce. “Quedó humillado porque lo vigilantearon, otra vez. Lo vigilantean adentro de la cancha. Después se come un churrasco y tiene que salir a jugar”, expresó.

En la misma línea, Traverso aseguró: “Yo si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar. Claro. En qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo vos y yo soy el boludo? Yo en algún momento te la cobro”, manifestó en la cadena internacional de deportes.

También hubo para Benedetto y, sobre él, el campeón con Boca de la Sudamericana 2004 sostuvo: “Estoy cansado de las disculpas, eh. Estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro”, en referencia a los episodios que el ‘Pipa’ ya estuvo vinculado, tal como ocurrió hace unos meses con Agustín Almendra.

Entonces, Traverso advirtió: “No te mandes más cag…, hermano. Y listo. déjate de jo…. Me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada”. Y para rematar, el ganador de la Intercontinental del 2000 cuestionó a Darío: “¿Cómo lo vas a exponer a tu compañero?”, cerró.

Cristian Traverso en su etapa como jugador de Boca. (Foto: Twitter)

¿Qué castigo recibirán Zambrano y Benedetto?

Según el medio citado, el Consejo de Fútbol se reunió para definir qué harán con Carlos y Darío. Entonces, a falta de confirmación, se espera que Zambrano y Benedetto queden fuera de la convocatoria del partido frente a Rosario Central.

Asimismo, el alto mando de los ‘Xeneizes’ puede imponer una sanción económica a los jugadores que estuvieron envuelto en el escándalo. Ello, luego de que el ‘Pipa’ admitiera su error y posteriormente ofreciera disculpas al peruano.

¿A qué hora y cuándo juegan Boca?

Boca, después de empatar 0-0 con Racing Club en Avellaneda, volverá a la acción este miércoles 17 de agosto. El equipo liderado por Hugo Ibarra se medirá a Rosario Central, dirigido por Carlos Tevez (un ídolo del club), en la fecha 14.

El compromiso de la Liga Profesional empezará a las 7:30 de la noche en Perú y 9:30 de la noche en Argentina. El duelo del certamen doméstico será en La Bombonera.