Brasil, sexto en las Eliminatorias y fuera de la Copa América en cuartos, vive uno de sus peores momentos en los últimos años y, por ello, el exdelantero Bica analiza esta dura etapa.

Perú21 conversó con Marcus di Giuseppe, exgoleador de Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys, entre otros, y hoy scouting con mucha influencia en el São Paulo, el último equipo de Dorival Jr. antes de tomar la selección.

Con él conversamos sobre el pésimo momento que vive la verdeamarela, las causas que la llevaron a esta situación, los “culpables”, Neymar y, sobre todo, cuál sería la “solución” para volver a ver el jogo bonito en la seleção...





¿Cómo explicas este momento de Brasil?

Es una serie de cosas las que vienen sucediendo y desencadenan en un fútbol pobre, donde ya no podemos jugar de igual a igual con ninguna selección europea y, ahora, tampoco en la Copa América. Al margen de que Ecuador, Colombia y Venezuela crecieron, la suerte de Brasil es que Perú, Bolivia y Chile aún están perdiendo mucho, sino iba a ser peor.





¿Quién es el responsable: los jugadores o el técnico?

Como todo problema de una selección o un club, la responsabilidad es compartida, pero Brasil ya venía de pésimas actuaciones y con problemas en la CBF, de quien es la culpa de todo lo que viene pasando, por la elección de entrenadores que no están capacitados para dirigir a la selección y de los jugadores que tampoco tienen la talla para defenderla.





¿Qué jugadores?

Son varios, a pesar de estar jugando en grandes clubes de Europa. La cantidad de jugadores que Dorival Jr. llevó y que no hacen la diferencia en sus clubes es preocupante, como Andres Pereira, Douglas Luiz, Savinho o Guilherme Arana (Atlético Mineiro). Ellos son futbolistas que no tienen la fuerza para comandar el recambio generacional de la selección.

Ahora, los jugadores de experiencia que fueron criticados en Qatar 2022 podrían darle soporte a los nuevos jugadores que están apareciendo, pero no es así. Ese cambio radical hace que Brasil no tenga ningún líder en el grupo. No hay comando dentro del campo. Antes estaban Neymar, Casemiro, Thiago Silva y Marcelo, que eran futbolistas de mucho peso.





Bica llevó a Cotito (delantero de 18 años) de la reserva de Sporting Cristal al São Paulo FC.





Y, hablando de líderes, ¿por qué Vinicius y Rodrygo no funcionan como en el Real Madrid?

La importancia de Vinicius y Rodrygo en el Real Madrid, junto a Bellingham, Kroos, Modric y Valverde, es totalmente diferente a su producción en la selección y eso ocurre porque, si le cambias el sistema de juego y los compañeros, obviamente van a disminuir su rendimiento, y no solo son ellos, sino también otros compañeros.





¿Cuanta falta hace Neymar en esta selección?

Un crack es él y diez más. Y, en cualquier selección del mundo, sería ‘Neymar y diez más’. Él hace mucha falta, porque es un verdadero crack.





¿Dorival es el técnico correcto?

Dorival no es el técnico ideal, como tampoco lo fue Fernando Diniz en su momento ni los otros en los que la CBF está pensando ahora.





Se viralizó un video del DT intentando entrar a la rueda de jugadores antes de los penales... ¿El grupo está partido?

Creo que no fue nada contra Dorival, y sí un momento en el que los jugadores se cerraron para animarse antes de los penales, pero claro que, cuando las cosas andan mal, cada detalle se vuelve mucho más importante que lo normal.

😲 LA IMAGEN DE LA QUE TODOS HABLAN EN BRASIL



🇧🇷 Dorival Júnior, IGNORADO en la charla previa a los penales.



🇺🇾 Del otro lado, Marcelo Bielsa en el centro y con la atención de sus jugadores.



🤔 ¿Opiniones? pic.twitter.com/4Xfd5LSaMk — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) July 7, 2024





¿A quién te gustaría ver en la selección?

Yo creo que ya es momento de que Brasil pueda tener un entrenador extranjero, como se intentó en su momento con Ancelotti, que trabajó con muchos brasileños o como ahora se rumorea sobre Pep Guardiola, aunque sabemos que es muy difícil que los europeos vengan a Sudamérica; por ello, creo que se abre una gran posibilidad para el DT portugués del Palmeiras, Abel Ferreira.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: