Karim Benzema volvió a la carga con una historia de Instagram en contra del entrenador de la Selección Francesa de Fútbol. Didier Deschamps había brindado una entrevista al medio ‘Le Parisien’ en la que mencionó la situación del delantero y el supuesto problema que tuvo en el mundial de Qatar 2022, algo que no le gustó para nada al futbolista, pues alegó que el seleccionador estaba mintiendo. El ‘gato’ lo llamó ‘mentiroso’ y ‘payaso’.

El jugador del Real Madrid abandonó la concentración de la selección francesa antes del inicio del mundial por una lesión, y a las pocas semanas comunicó que se retiraría del equipo nacional de Francia. La polémica reside en que el jugador se habría recuperado en medio de la copa y aun así el entrenador no habría querido contar con él. No obstante, Deschamps manifestó que le informaron que Benzema ‘recién se recuperaría’ para diciembre, fecha en la que terminaba la competición.

“Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: Karim, no hay prisa. Organizas tu vuelta con el team manager . Cuando me despierto, me entero de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto”, declaró Deschamps de acuerdo a información del medio Sport.

Aunque Didier describe que la situación habría ocurrido de esa manera y ‘buscó el bien del equipo en conjunto’, Karim Benzema declaró en un par de ocasiones que se encontraba apto para jugar y no quisieron contar con su presencia.

Por ello, a través de un amigo, en una historia de Instagram, Karim escribió “Sagrado Didier” y un emoticón de un payaso al lado. Además, el sujeto del video repitió la frase “Mientes, eres un mentiroso”, haciendo referencia a lo dicho por el estratega francés.