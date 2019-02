Bayern Munich vs. Schalke 04 EN VIVO ONLINE vía Fox Sports por la fecha 21 de la Bundesliga

Bayern Munich vs. Schalke 04 EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 21 de la Bundesliga que se disputará en el estadio Allianz Arena, este sábado desde las 12:30 p.m. (hora peruana), con la transmisión de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El cuadro bávaro será anfitrión en el último duelo sabatino de la jornada, con la obligación de sumar un nuevo triunfo ante su público para acercarse al primer lugar de la clasificación. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Dortmund (49) lidera la tabla de posiciones con una ventaja de siete puntos sobre sus perseguidores más cercanos, Borussia Mönchengladbach (42) y Bayern Munich (42), que no debe descuidar el plano local a pesar de estar con la mira en el duelo de ida ante Liverpool por los octavos de final de la Champions.

Niko Kovac, estratega del Bayern Munich, realizaría algunas variantes ante el desgaste de la victoria de su equipo sobre Hertha en Berlín a mitad de semana, en duelo válido por la tercera ronda de la Copa de Alemania, y aplazaría el regreso de Manuel Neuer.

El portero alemán se lesionó el dedo pulgar derecho la semana pasada cuando entrenaba y su dolencia es una preocupación para el técnico en la víspera de la cita del 19 de febrero contra los 'Reds'.

"No soy médico. Pero no tomamos ningún riesgo, solo jugará si da el visto bueno, de acuerdo con los médicos. Para el partido de mañana probablemente no esté", señaló Kovac este viernes.

Schalke 04, en tanto, se ubica duodécimo en la Bundesliga con 22 unidades y también progresó en la Copa tras superar al Fortuna Düsseldorf, bajo la dirección de Domenico Tedesco.